В первом матче клубы не определили сильнейшего – ничья 1:1. В составе Шахтера забивал центрбек Бондарь, пишет 24 Канал.

Как длился ответный матч Серветт – Шахтер?

Поэтому судьба путевки в следующий раунд Лиги конференций определялась в ответном матче в Швейцарии. Поединок сопровождался сильным ливнем, который на гибридном поле сильно усложнял игру обеим командам. Мяч не всегда хорошо скользил по газону, что мешало бразильцам Шахтера.

Кевин и Алиссон упустили свои моменты в первой половине первого тайма. После чего Серветт хорошо закрылся в обороне, не дав создать "горнякам" ничего серьезного. И так продолжалось почти до конца первого тайма. Под занавес первой 45-минутки голкипер Серветта потянул удар под стойку от Кевина, а еще через минуту не дал Бондаренко отличиться голом.

После одного из ударов Серветта мяч встретился со стойкой ворот Ризныка. На перерыв команды ушли при нулях на табло.

На старте второго тайма Судаков попал в стойку из-за пределов штрафной площади. Как ни старался Шахтер, но первым забили хозяева. Все началось с потери мяча Бондаренко, Серветт выбежал в стремительную контратаку, которую результативно завершил Нжо – 1:0.

Уже через несколько минут хозяева могли удваивать свое преимущество в счете. Серветт покорился большим открытым пространством на части поля Шахтера, доставил мяч в штрафную Ризныка, но забить Антунес в последней стадии атаки не смог.

"Горняки" перевели противостояние в экстратайм

Кауан Элиас оказался сам в штрафной площадке хозяев, отдал передачу в центр вратарской, но Судакова опередил защитник Серветта.

На 68-й минуте Элиас заработал пенальти для Шахтера, которое уверенно реализовал Кевин. Бразилец развел мяч и голкипера соперника по разным углам ворот – 1:1.

Как забил с пенальти Кевин: смотрите видео

В последние 10 минут Кевин мог дальним ударом вывести Шахтер вперед, оформив дубль. Но мяч пролетел рядом с воротами Серветта.

Команды вновь завершили основное время ничьей 1:1, переведя противостояние в экстратаймы. Первый дополнительный тайм начался с опасного удара Судакова. Серветт ответил ударом от Фомба прямо в руки Ризныка.

В конце первого экстратайма Шахтер упустил 100-процентный момент. Стойка спасла Серветт от пропущенного гола после удара Кевина.

Первый дополнительный тайм закончился без голов. Как и в первом, Судаков упустил прекрасную возможность подарить Шахтеру путевку в групповой раунд Лиги конференций.

Лишь на 113-й минуте Элиас результативно пробил мимо голкипера хозяев после передачи Педриньо, выведя "горняков" наконец вперед 1:2.

Финальный свисток зафиксировал драматическую победу Шахтера.

Серветт – Шахтер 1:2 (по двум матчам 2:3)

Голы: Нжо, 53 – Кевин, 70 (п), Элиас, 113

От Украины в групповом раунде Лиги конференций-2025/2026 будут выступать два гранда – Шахтер и Динамо.