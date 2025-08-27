21 августа Шахтер уже принимал Серветт в первом матче плей-офф Лиги конференций текущего сезона. "Горняки" неожиданно не смогли одержать номинально "домашнюю" победу, расписав ничью 1:1, сообщает 24 Канал.

Что известно о противостоянии Серветт – Шахтер?

Уже на 8-й минуте Фомба вывел швейцарский коллектив вперед 0:1. Шахтер несмотря на преимущество в матче сумел отыграться только в середине второго тайма. Ничью для "горняков" спас центрбек Бондарь.

Эта мировая прервала победную серию дончан в очных встречах с Серветтом. Вспомним, что в далеком сезоне-1983/1984 Шахтер дважды победил этого соперника из Швейцарии – 1:0 и 2:1.

К слову. Ответный матч плей-офф Лиги конференций-2025/2026 Серветт – Шахтер начнется 28 августа в 22:00 (по киевскому времени).

Шахтер – единственный украинский соперник в истории Серветта. Зато "горняки" имеют богатую историю игр против клубов из Швейцарии: 4 матча против Базеля (3 победы, одна ничья), 3 поединка против Янг Бойз (2 победы, одно поражение), а также по 2 игры против Цюриха и Лугано (по одной победе и поражению).

К слову, если подготовка Серветта была полностью сконцентрирована на втором поединке против Шахтера, то команда Арды Турана на выходных провела матч 3-го тура УПЛ-2025/2026, в котором победила ровенский Верес 2:0. Голы в составе донецкого клуба забивали Конопля и Тобиас.

Прогноз Favbet

Хотя Шахтер будет гостить на поле Серветта в ответном матче, но Favbet именно победу "горняков" (в основное время) оценивает лучше – 1,86. Зато домашняя победа швейцарского клуба оценена коэффициентом 4,70. Ничья – 3,95.

Также лучшие шансы на проход у дончан – 1,36 против 3,15 на Серветт.

То, что команды пробьют тотал голов больше 2,5 – 1,67.

Есть большая вероятность, что оба коллектива отметятся голами: так – 1,63; нет – 2,24. Лучший коэффициент стоит на первый мяч в матче от команды Турана – 1,62, а вот на первый гол в поединке от хозяев – 2,61.

Диапазон результативных ударов (2-3) – 1,93.