Ефим Конопля в ближайшее время может сменить клубную прописку. 25-летний футболист "горняков" и сборной Украины попал в сферу интересов представителя испанской Ла Лиги, сообщает 24 канал со ссылкой на Marca.

Кто заинтересовался Коноплей?

По информации источника, Ефим Конопля попал в сферу интересов именитой Севильи. Испанский клуб планирует изменить защитное звено команды, и рассматривает украинского защитника одним из вариантов для усиления.

Более того, андалусийцы планируют продать Хосе Анхеля Кармону, а также Хуанлу Санчеса. Если трансферы состоятся, то для Ефима Конопли освободится место на фланге в испанском клубе.

К слову. Севилья интересуется не только Ефимом Коноплей. Испанский клуб также следит за Хулианом Араухо, Мартином Ортегой и Алексом Хименесом.

Напомним, что Севилья является рекордсменом по количеству трофеев Лиги Европы/Кубка УЕФА. Андалусийцы семь раз побеждали в турнире за время его существования.

Ранее сообщалось о том, что Кевин продолжит карьеру в АПЛ уже в это летнее трансферное окно. Шахтер согласился продать бразильского футболиста.