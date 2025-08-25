Ефим Конопля в ближайшее время может сменить клубную прописку. 25-летний футболист "горняков" и сборной Украины попал в сферу интересов представителя испанской Ла Лиги, сообщает 24 канал со ссылкой на Marca.
Кто заинтересовался Коноплей?
По информации источника, Ефим Конопля попал в сферу интересов именитой Севильи. Испанский клуб планирует изменить защитное звено команды, и рассматривает украинского защитника одним из вариантов для усиления.
Более того, андалусийцы планируют продать Хосе Анхеля Кармону, а также Хуанлу Санчеса. Если трансферы состоятся, то для Ефима Конопли освободится место на фланге в испанском клубе.
К слову. Севилья интересуется не только Ефимом Коноплей. Испанский клуб также следит за Хулианом Араухо, Мартином Ортегой и Алексом Хименесом.
Напомним, что Севилья является рекордсменом по количеству трофеев Лиги Европы/Кубка УЕФА. Андалусийцы семь раз побеждали в турнире за время его существования.
Ранее сообщалось о том, что Кевин продолжит карьеру в АПЛ уже в это летнее трансферное окно. Шахтер согласился продать бразильского футболиста.