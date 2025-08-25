Жирона планирует подписать Владислава Ваната и обратилась к Динамо по поводу перехода украинского футболиста. Однако столичный клуб отклонил предложение каталонцев, сообщает 24 канал со ссылкой на BurBuzz.

Почему Динамо отказало Жироне?

Испанский клуб сделал предложение Динамо по поводу трансфера Владислава Ваната в это летнее трансферное окно. Жирона предложила "бело-синим" – 10 миллионов евро и 40 процентов со следующей продажи футболиста.

В Жироне верят, что Ванат сможет пойти по пути Артема Довбика, которого Жирона продала за 30,5 миллионов евро в Рому прошлым летом. Однако столичный клуб ответил отказом на предложение каталонского клуба.

Динамо хочет получить за Владислава Ваната не менее 20 миллионов евро. Журналист Игорь Бурбас отметил, что киевляне отказались от продажи, хотя это единственное предложение по нападающему этим летом.

Этим летом это единственное предложение по футболисту. Однако со стороны братьев Суркисов пока раздается категорическое "нет" и намек на клаусулу в 20 млн. Сам Ванат знает об интересе из Каталонии и заявляет о желании покинуть Киев. Семья игрока пытается достучаться до владельцев Динамо,

– рассказал Бурбас.

Напомним, что контракт Владислава Ваната с Динамо рассчитан до 2027 года. В прошлом сезоне форвард "бело-синих" во второй раз стал лучшим бомбардиром УПЛ – 17 голов.

В текущей кампании Ванат сыграл в 7 матчах за Динамо в официальных турнирах. На счету Владислава в футболке "бело-синих" – 3 гола и 2 результативные передачи.