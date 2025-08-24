Мирон Маркевич высказался о выступлениях украинских команд в Европе. Легендарный тренер объяснил неудачи представителей отечественного футбола, сообщает 24 канал со ссылкой на "Трибуну".

Что Маркевич сказал о результатах команд?

Мирон Маркевич заявил, что он был удивлен не низким качеством игры украинских команд, а тем, что они не проявили свой характер на поле. Тренер отметил, что уровень нашего футбола такой и ничего с тем не поделать.

Мирон Богданович подчеркнул, что это просто надо пережить. Однако, конечно, всем больно смотреть на игру украински команд на европейской арене.

Непонятно мне одно: может, мастерства, ясно, не хватает, но самое страшное, что самоотдачи нет. Просто отбывают номер на поле. Я смотрю очень много матчей. Когда чемпионат Украины, то еще не так заметно, потому что, в принципе, все команды почти равны. А вот когда играют в еврокубках – просто не хочется смотреть,

– сказал Маркевич.

Напомним, что ответные матчи с участием Динамо, Шахтера и Полесья состоятся 28 августа 2025 года. Противостояние киевлян и житомирян начнутся в 21:00 по киевскому времени, а "горняки" стартуют в 22:00 по Киеву.

