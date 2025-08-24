Мирон Маркевич висловився про виступи українських команд у Європі. Легендарний тренер пояснив невдачі представників вітчизняного футболу, повідомляє 24 канал із посиланням на "Трибуну".

Читайте також "Повітряні калоші": гравці Динамо отримали пораду від легенди футболу України

Що Маркевич сказав про результати команд?

Мирон Маркевич заявив, що він був здивований не низькою якістю гри українських команд, а тим, що вони не проявили свій характер на полі. Тренер наголосив, що рівень нашого футболу такий і нічого з тим не вдіяти.

Мирон Богданович підкреслив, що це просто треба пережити. Однак, звісно, усім боляче дивитись на гру українськи команд на європейській арені.

Незрозуміло мені одне: може, майстерності, ясно, не вистачає, але найстрашніше, що самовіддачі нема. Просто відбувають номер на полі. Я дивлюся дуже багато матчів. Коли чемпіонат України, то ще не так помітно, бо, в принципі, всі команди майже рівні. А от коли грають у єврокубках – просто не хочеться дивитися,

– сказав Маркевич.

Нагадаємо, що матчі-відповіді за участі Динамо, Шахтаря та Полісся відбудуться 28 серпня 2025 року. Протистояння киян та житомирян розпочнуться о 21:00 за київським часом, а "гірники" стартують о 22:00 за Києвом.

Раніше повідомляли про те, що Йожеф Сабо розкритикував Динамо за провал у Лізі Європи у грі проти Маккабі. Легенда "біло-синіх" також висловився про тренерський штаб.