Віталій Кварцяний висловився про матч за участю "біло-синіх". Зокрема, колишній тренер Волині дав пораду футболістам столичного клубу, повідомляє 24 канал із посиланням на Blik.

Що Кварцяний порадив гравцям Динамо?

Спеціаліст дав доволі цікаву пораду футболістам, які виступають за Динамо. Віталій Кварцяний вважає, що їм треба змінити бутси перед матчем-відповіддю проти Маккабі у Лізі Європи.

Екстренер Волині заявив, що нападники повинні завершувати атаки ударами. На його думку, перепасовки перед карною зоною суперника не принесуть ніякої користі, а тим більше голів.

Віталій Кварцяний підкреслив, що треба бити по воротах так, щоб штанги ламалися та хребти скрипіли. Досвідчений фахівець наголосив, що у Динамо ніхто цього не робить.

Дам пораду гравцям Динамо: нехай одягнуть бутси, в яких грали Беккенбауер, Мунтян чи Онищенко, а не оці повітряні калоші та кімнатні тапочки всіх кольорів веселки: і зелені, і червоні, і помаранчеві! І це ми бачимо не тільки в Динамо,

– скзав Кварцяний.

Нагадаємо, що матч-відповідь Динамо – Маккабі Тель-Авів відбудеться у польському місті Люблін у четвер 28 серпня 2025 року. Початок єврокубкового протистояння о 21:00 за київським часом.

