Израильский клуб одержал уверенную победу со счетом 3:1. Этот результат эмоционально прокомментировал бывший наставник динамовцев Йожеф Сабо, сообщает 24 Канал со ссылкой на FootBoom.

Что сказал Сабо о поражении Динамо?

Опытный специалист жестко раскритиковал "бело-синих". Он считает, что в команде царит нездоровая атмосфера и "прошелся" по игрокам Динамо:

"Как бывший игрок и тренер Динамо, я просто не могу понять, во что сейчас играет команда и что они вообще делают на поле! Нет ни желания, ни самой игры. Создается впечатление, что футболисты словно топят тренера. Во что играет наш лучший бомбардир Ванат? А Шапаренко? Когда он в последний раз показывал уровень игрока национальной сборной? Попов выходит на замену – и привозит голы..

Такое ощущение, что они либо не хотят, либо просто не могут. У меня складывается впечатление, что внутри коллектива происходит что-то серьезное. Как иначе объяснить отсутствие комбинационной игры и то, что при потере мяча футболисты не возвращаются в защиту? Для меня это настоящий ужас. Динамо – это моя команда, которой я отдал все здоровье и лучшую часть жизни. Я очень переживаю, ведь Динамо – это имя, которым нужно дорожить".

Также Йожеф Йожефович высказался о возможном увольнении Александра Шовковского, который в прошлом сезоне добыл чемпионство с киевлянами.

Что будет дальше – не знаю. Но если тренерский штаб не способен навести порядок, решение должно принимать руководство клуба,

– сказал Сабо.

Отметим, что Динамо – единственный украинский клуб, который гарантировал себе участие в основном раунде еврокубков. Если киевляне сделают камбэк против Маккаби, то будут выступать в Лиге Европы, если нет – в Лиге конференций.

Справка. Ответный матч состоится 28 августа. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по киевскому времени.

