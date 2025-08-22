Киевское Динамо провально стартовало в Лиге Европы. После вылета из Лиги чемпионов команда Александра Шовковского проиграла на выезде Маккаби Тель-Авив (1:3), сообщает 24 Канал со ссылкой на BurBuzz.

Что произошло в Динамо?

Из-за неудач на евроарене в стане команды произошла ссора. Как стало известно журналисту Игорю Бурбасу, перед ответным матчем с Пафосом в ЛЧ (12 августа) Александр Шовковский поссорился с одним из лидеров "бело-синих".

Речь об Андрее Ярмоленко, с которым Шовковский еще играл вместе во время карьеры вратаря. Ситуация произошла на тренировке на следующий день после матча УПЛ против Руха.

Тренера не устраивала результаты Ярмоленко и его самоотдача на тренировке. Шовковский в грубой форме выразил недовольство Андреем и предложил ему покинуть занятие.

Сам Ярмоленко не ответил тренеру, а ушел с тренировки и начал заниматься индивидуально. Отмечается, что после этого инцидента стороны замяли конфликт. Андрей же выходил в основе на матчи против Пафоса и Маккаби.

Отметим, что ранее президент Динамо Игорь Суркис заявлял, что после окончания карьеры Ярмоленко видит его на должности спортивного директора клуба.

Игровой контракт Андрея с киевлянами завершается в конце сезона 2025-2026. В прошлом сезоне Ярмоленко забил 12 голов в 33-х матчах и помог Динамо стать чемпионом Украины.