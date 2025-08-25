На лидера киевского Динамо называлось несколько претендентов. Сейчас есть высокая вероятность, что он продолжит свою карьеру в Испании, сообщает 24 Канал со ссылкой на Sport.es.

Читайте также Украинский форвард оформил хет-трик в чемпионате Германии

Куда может перейти Ванат?

Конкретный интерес к нападающему проявляет Жирона, которая намерена усилить линию атаки. Главный тренер каталонцев недоволен форвардами своей команды, поэтому попросил руководство найти нового игрока на эту позицию.

"Бело-красные" обратили свое внимание на 23-летнего украинца, которого Мичел считает идеальным вариантом. Они уже контактировали с Динамо и ожидается, что соглашение может быть заключено в ближайшее время.

Испанский клуб готов предложить за переход около 10 миллионов евро плюс процент от следующей продажи. Динамо хочет получить большую сумму, но открыто к трансферу, ведь верит, что с будущей перепродажи может получить немало средств.

Отмечается, что сам Владислав Ванат дал согласие Жироне. Он заинтересован в переходе в клуб, где уже выступают Виктор Цыганков и Владислав Крапивцов

К слову. В нынешнем сезоне Владислав Ванат провел семь матчей в составе "бело-синих". В них он забил три гола и отдал два ассиста.

Напомним, что до конца трансферного окна Жирона может также продать одного украинца. Виктор Цыганков выразил желание сменить клубную прописку.

Что известно о Ванате?