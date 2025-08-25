На лідера київського Динамо називалося декілька претендентів. Наразі є висока ймовірність, що він продовжить свою кар'єру в Іспанії, повідомляє 24 Канал із посиланням на Sport.es.

Куди може перейти Ванат?

Конкретний Інтерес до нападника проявляє Жирона, яка має намір підсилити лінію атаки. Головний тренер каталонців незадоволений форвардами своєї команди, тому попросив керівництво знайти нового гравця на цю позицію.

"Біло-червоні" звернули свою увагу на 23-річного українця, якого Мічел вважає ідеальним варіантом. Вони вже контактували з Динамо й очікується, що угоду може бути укладено найближчим часом.

Іспанський клуб готовий запропонувати за перехід близько 10 мільйонів євро плюс відсоток від наступного продажу. Динамо хоче отримати більшу суму, але відкрите до трансферу, адже вірить, що з майбутнього перепродажу може отримати чимало коштів.

Зазначається, що сам Владислав Ванат дав згоду Жироні. Він зацікавлений у переході до клубу, де вже виступають Віктор Циганков і Владислав Крапивцов

До слова. У нинішньому сезоні Владислав Ванат провів сім матчів у складі "біло-синіх". У них він забив три голи та віддав два асисти.

Нагадаємо, що до кінця трансферного вікна Жирона може також продати одного українця. Віктор Циганков висловив бажання змінити клубну прописку.

Що відомо про Ваната?