Після переможного матчу, в якому ПСЖ розгромив Ренн з рахунком 5:0, Луїса Енріке запитали про відсутність Іллі Забарного. У тренера поцікавилися, чи не пов'язано це з виходом на поле росіянина Матвія Сафонова, пише 24 Канал з посиланням на FootMercato.

Що відповів Енріке на питання про Забарного і Сафонова?

Питання журналіста розгнівало іспанського тренера. Він на підвищених тонах відповів представнику медіа та закликав не створювати скандалів.

Неймовірно! Кожен раз ти своїми питаннями створюєш проблему. Тут все просто – Забарний хворий. Він хворий, крапка,

– сказав Енріке.

Перед матчем з Ренном була інформація про хворобу Іллі Забарного. Однак ресурс So Foot припустив, що відсутність українця пов'язана з іншою причиною. Начебто захисник сам попросив тренера не вносити його до заявки, коли дізнався про вихід у старті росіянина Сафонова.

Зазначимо, що раніше Забарний та Сафонов не з'являлися на полі одночасно. Для росіянина гра з Ренном стала першою в сезоні.

Як Забарний грає за ПСЖ?