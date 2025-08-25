В составе хозяев впервые в стартовом составе вышел украинский форвард Дмитрий Богданов. Он провел невероятную игру и стал главным героем встречи, сообщает 24 Канал.

Как сыграл Богданов?

18-летний нападающий только 13 августа подписал контракт со столичным клубом. Он без времени на раскачку начал свой путь в новой команде.

Воспитанник киевского Динамо устроил голевое шоу, оформив хет-трик. Эти голы оказались очень важными не только для игрока, но и команды, которая в конце концов одержала минимальную победу со счетом 4:3.

К слову. После этого поединка Унион U-19 поднялся на первое место в турнирной таблице. Берлинцы имеют в активе 12 очков в четырех матчах.

Напомним, что накануне дебютными голами в Италии на взрослом уровне отметился другой воспитанник киевского Динамо Богдан Попов. Он оформил дубль в составе Эмполи, который также принес команде победу.