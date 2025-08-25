Жирона планує підписати Владислава Ваната та звернулась до Динамо щодо переходу українського футболіста. Однак столичний клуб відхилив пропозицію каталонців, повідомляє 24 канал із посиланням на BurBuzz.

Чому Динамо відмовило Жироні?

Іспанський клуб зробив пропозицію Динамо щодо трансферу Владислава Ваната у це літнє трансферне вікно. Жирона запропонувала "біло-синім" – 10 мільйонів євро та 40 відсотків з наступного продажу футболіста.

У Жироні вірять, що Ванат зможе піти шляхом Артема Довбика, якого Жирона продала за 30,5 мільйонів євро у Рому минулого літа. Проте столичний клуб відповів відмовою на пропозицію каталонського клубу.

Динамо хоче отримати за Владислава Ваната не менше 20 мільйонів євро. Журналіст Ігор Бурбас зазначив, що кияни відмовились від продажу, хоча це єдина пропозиція щодо нападника цього літа.

Цього літа це єдина пропозиція по футболісту. Однак з боку братів Суркісів поки лунає категоричне "ні" і натяк на клаусулу в 20 млн. Сам Ванат знає про інтерес з Каталонії і заявляє про бажання залишити Київ. Родина гравця намагається достукатись до власників Динамо,

– розповів Бурбас.

Нагадаємо, що контракт Владислава Ваната з Динамо розрахований до 2027 року. Минулого сезону форвард "біло-синіх" вдруге став найкращим бомбардиром УПЛ – 17 голів.

У поточній кампанії Ванат зіграв у 7 матчах за Динамо в офіційних турнірах. На рахунку Владислава у футболці "біло-синіх" – 3 голи та 2 результативні передачі.