Донецкий клуб попал в черную полосу в октябре. Шахтер потерпел два сенсационных поражения от ЛНЗ и Легии, а также сыграл вничью с Полесьем, сообщает 24 Канал.

По теме "Не служат, потому что ограниченно годны": фанаты разносят Динамо и Шахтер за поражения в еврокубках

Как Шахтер не заметил Кудривку?

Наставник "горняков" неожиданно выставил дублирующий состав на матч Лиги конференций. Этим Туран показал, что делает ставку на матчи в УПЛ и Кубке Украины.

И действительно, на игру с Кудривкой вышли все основные игроки. Это позволило Шахтеру уже со старта захватить инициативу и снять вопрос о победителе.

Шахтер – Кудривка 4:0

Голы: Элиас, 7, 51, Очеретько, 32, Глущенко, 87.

Героем встречи можно назвать Кауана Элиаса, который забил два гола гостям. На старте встречи бразилец откликнулся на подачу Марлона с углового, а во втором тайме удачно замкнул прострел от Педриньо.

Таким образом, Кауан имеет на своем счету уже восемь голов в текущем сезоне. Между его голами также успел отличиться Олег Очеретько. В этом мяче больше оваций заслуживает Педриньо, который отдал ассист пасом через себя.

Читайте также Кричали о Бандере и "сделали" Львов польским: фаны Легии устроили провокацию на игре Шахтера

Кудривка могла немного смягчить свое поражение, когда получила право на пенальти. Однако Коркишко неудачно пробил с отметки. А под занавес игры Глущенко окончательно добил гостей.

Обзор матча Шахтер – Кудривка: смотреть видео

Шахтер в сезоне 2025/2026