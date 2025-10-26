Донецкий клуб попал в черную полосу в октябре. Шахтер потерпел два сенсационных поражения от ЛНЗ и Легии, а также сыграл вничью с Полесьем, сообщает 24 Канал.
По теме "Не служат, потому что ограниченно годны": фанаты разносят Динамо и Шахтер за поражения в еврокубках
Как Шахтер не заметил Кудривку?
Наставник "горняков" неожиданно выставил дублирующий состав на матч Лиги конференций. Этим Туран показал, что делает ставку на матчи в УПЛ и Кубке Украины.
И действительно, на игру с Кудривкой вышли все основные игроки. Это позволило Шахтеру уже со старта захватить инициативу и снять вопрос о победителе.
Шахтер – Кудривка 4:0
Голы: Элиас, 7, 51, Очеретько, 32, Глущенко, 87.
Героем встречи можно назвать Кауана Элиаса, который забил два гола гостям. На старте встречи бразилец откликнулся на подачу Марлона с углового, а во втором тайме удачно замкнул прострел от Педриньо.
Таким образом, Кауан имеет на своем счету уже восемь голов в текущем сезоне. Между его голами также успел отличиться Олег Очеретько. В этом мяче больше оваций заслуживает Педриньо, который отдал ассист пасом через себя.
Читайте также Кричали о Бандере и "сделали" Львов польским: фаны Легии устроили провокацию на игре Шахтера
Кудривка могла немного смягчить свое поражение, когда получила право на пенальти. Однако Коркишко неудачно пробил с отметки. А под занавес игры Глущенко окончательно добил гостей.
Обзор матча Шахтер – Кудривка: смотреть видео
Шахтер в сезоне 2025/2026
- Летом "горняки" сменили главного тренера после провального прошлого сезона. Вместо Марино Пушича наставником команды стал Арда Туран.
- Турок ярко начал еврокубковый сезон, уверенно переиграв в квалификации Лиги Европы Ильвес и Бешикташ. Однако в третьем раунде отбора Шахтер вылетел по пенальти от Панатинаикоса.
- В конце концов дончане прошли Серветт и попали в основную стадию Лиги конференций. После двух туров Шахтер имеет в своем активе три балла – 3:2 с Абердином и 1:2 с Легией.
- Подопечные Турана идут 17-ми в турнирной таблице Лиги конференций. В свою очередь в чемпионате Украины Шахтер допустил четыре осечки, но после победы над Кудривкой возглавил УПЛ.
- При этом Кривбасс еще может обойти Шахтер в турнирной таблице УПЛ, если обыграет Динамо. В следующих двух матчах "горняки" будут играть как раз против Динамо – в Кубке Украины и чемпионате.