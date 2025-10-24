Украинские клубы отыграли очередные матчи Лиги конференций 2025/2026. Шахтер и Динамо в рамках второго тура основной стадии сражались с Легией и Самсунспором соответственно, сообщает 24 Канал.

По теме Дьявол скрывается в мелочах, – Шовковский откровенно прокомментировал провал Динамо в матче ЛК

Как клубы УПЛ разозлили фанатов?

К сожалению, результаты в который раз огорчили болельщиков. "Горняки" упустили ничью против поляков, пропустив решающий гол в компенсированное время (1:2).

Динамо же провалилось еще громче, разгромно проиграв Самсунспору (0:3). Эти счета вызвали бурную негативную реакцию в соцсетях. Фанаты активно критикуют команды за провал.

После такого футбола все больше мыслей вообще не тратить на это свое время. Спасибо нашим грандам за достойное представление на международной арене,

– лаконично прокомментировал позор журналист Роман Бебех.

Что пишут болельщики?

Особое внимание болельщики уделяют поражению Динамо. Они акцентируют на том, что Самсунспор является неизвестной командой и проигрывать ей было нельзя. Вашему вниманию подборка наиболее ярких комментариев по играм киевлян и донетчан:

Шахтер – Легия: думал хуже футбола не может быть. Динамо за две минуты матча против Самсунспора (кто это?) показало что может быть хуже. Можно ложиться спать.

Проиграли Кристал Пелес. Ну, ладно, бывает. Да и "красно-синие" не последняя команда в АПЛ. Но 3:0 с Самсунспором – это уже слишком. Когда я говорил, что теперь Динамо должно стать одной из худших команд Лиги конференций, то это я несерьезно говорил.

Шовковский был моим любимым игроком. Легенда Динамо и всего украинского футбола. Печально, что поколение, которое не видело его игру, может воспринимать его лишь как "тренера, у которого не получилось". Но нынешняя игра Динамо – это далеко не только про тренера.

Наверное, у меня еще никогда не было такого ощущения. Динамо проигрывает 3:0 команде, о которой я даже не слышал раньше.

Что Динамо, что Шахтер играют ху*во. Ок, Динамо, там до черта проблем внутри клуба. Но Шахтер, который покупает легионеров и имеет европейского тренера, совсем не радует фанатов. Прогнозирую, что в ближайшее время, чемпионом Украины не будет ни Шахтер, ни Динамо.

Дайте уже увольнение тренерского штаба. Или мы ждем проигрыша Кривбассу и Шахтеру?

Красавцы! Благодаря вам я больше времени в жизни трачу на полезные вещи, потому что перестал смотреть футбол с вашим участием.

Очень удивляет печальная реакция на результаты Динамо или Шахтера в Лиге конференций. Во-первых, "горняки" еще свое возьмут и это еще не катастрофа. Во-вторых, только дурак будет надеяться, что клуб братьев из ОПЗЖ когда-то будет радовать украинских фанов.

Божечки, Динамо – это дно, дно – это Динамо. Кажется, запас прочности от Луческу стерся, а СаШо (мой любимый футболист-вратарь) как тренер – "мертвые пчелы не гудят".

Не выходите на поле с флагами Украины. Вы просто позорите Украину.

Вот многие люди спрашивают, чего игроки Динамо не служат. Так посмотрите их матчи. Они ограниченно пригодны.

Фанаты разочарованы результатами Динамо и Шахтера в Лиге конференций / фото скриншоты

Комики шутят с Динамо

Присоединился к обсуждению и известный комик Тарас Стадницкий. Он сравнил текущее состояние Динамо со славной командой 30-тилетней давности.

Если бы мне в конце 90-х, во времена Ващука, Реброва и Шевченко, сказали, что Динамо будет проигрывать турецкой команде, название которой слышу впервые, а во время матча мы будем собирать деньги на роботов ... Я бы наверное сдурел,

– пишет Тарас.

Читайте также Таблица коэффициентов УЕФА в сезоне 2025-2026: на каком месте Украина

Его коллега-стендапер Максим Вышинский также иронизирует относительно подопечных Шовковского: "Не для того ДТЭК дал мне свет, чтобы я смотрел, как позорится киевское Динамо".

Динамо и Шахтер в сезоне 2025/2026