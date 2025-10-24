В первый игровой день запланированы сразу два матча. Поединок Александрии против дебютанта УПЛ Эпицентра откроет программу 10-го тура украинского первенства, информирует 24 Канал.
Каким будет расписание игр 10-го тура УПЛ-2025/2026?
Также в пятницу, 24 октября, свой лобовой матч проведут Верес и луганская Заря. Поединок состоится в Ровно.
На фанов украинского футбола ждет львовское дерби, в котором Карпаты приму на стадионе "Украина" Рух.
Центральная игра тура, которая станет последней в программе, будет противостояние киевского Динамо против криворожского Кривбасса. На стадионе имени Валерия Лобановского сойдутся третья и первая команды турнирной таблицы после 9-ти туров сезона-2025/2026.
- 24 октября, 15:30. Александрия – Эпицентр
- 24 октября, 18:00. Верес – Заря
- 25 октября, 13:00. Металлист 1925 – ЛНЗ
- 25 октября, 15:30. Карпаты – Рух
- 25 октября, 18:00. Оболонь – Полесье
- 26 октября, 13:00. Полтава – Колос
- 26 октября, 15:30. Шахтер – Кудривка
- 26 октября, 18:00. Динамо – Кривбасс
Турнирная таблица УПЛ-2025/2026
|МЕСТО
|КОМАНДА
|ИГРЫ
|В
|Н
|П
|ГОЛЫ
|ОЧКИ
|1.
|Кривбасс
|9
|6
|1
|2
|18-12
|19
|2.
|Шахтер
|9
|5
|3
|1
|15-8
|18
|3.
|Динамо
|9
|4
|5
|0
|23-12
|17
|4.
|ЛНЗ
|9
|5
|2
|2
|10-7
|17
|5.
|Полесье
|9
|5
|1
|3
|14-8
|16
|6.
|Металлист 1925
|9
|4
|4
|1
|12-6
|16
|7.
|Колосс
|9
|4
|2
|3
|8-7
|14
|8.
|Оболонь
|9
|3
|4
|2
|9-9
|13
|9.
|Заря
|9
|3
|3
|3
|12-11
|12
|10.
|Карпаты
|9
|2
|5
|2
|15-15
|11
|11.
|Кудривка
|9
|3
|2
|4
|13-15
|11
|12.
|Верес
|9
|2
|3
|4
|7-10
|9
|13.
|Александрия
|9
|2
|2
|5
|10-16
|8
|14.
|Эпицентр
|9
|2
|0
|7
|11-17
|6
|15.
|Рух
|9
|2
|0
|7
|7-18
|6
|16.
|Полтава
|9
|1
|1
|7
|6-19
|4
Отметим, что Шахтер и Динамо перед очередным туром УПЛ провели свои игры в еврокубках. Команда Арды Турана потеряла хотя бы одно очко в "домашнем" матче против варшавской Легии. Поражение 1:2. Также не порадовали киевляне, которые позорно проиграли в Турции Самсунспору 0:3.
Пресс-служба киевского Динамо опубликовала послематчевое интервью главного тренера Александра Шовковского. Наставник прокомментировал очередное фиаско своей команды в Лиге конференций.
Каким был 9-й тур УПЛ?
Киевское Динамо расписало уже пятую мировую в текущем сезоне УПЛ, упустив победу над луганской Зарей. Ничья 1:1.
Также трех баллов не набрал Шахтер. "Горняки" на выезде сыграли в нулевую ничью с житомирским Полесьем.
Сенсацией тура стало домашнее поражение Карпат от домашнее поражение Карпат от Эпицентра 1:3. Благодаря ему дебютант УПЛ покинул последнюю 16-ю позицию в турнирной таблице. После этого неожиданного фиаско в СМИ снова заговорили о возможном увольнении Владислава Лупашко. Об этом сообщало издание Sport Arena.