Обе команды в нынешнем сезоне демонстрируют результативный футбол. Поэтому зрители на трибунах стадиона Украины стали свидетелями настоящего зрелища, пишет 24 Канал.

Читайте также Полесье отобрало очки у Шахтера: "горняки" потеряли шанс возглавить чемпионскую гонку

Как завершился матч Карпаты – Эпицентр?

В первом тайме футболисты Карпат и Эпицентра не смогли изменить нули на табло, оставив самое интересное на вторую половину встречи.

На 50-й минуте мяч оказался в воротах голкипера Эпицентра Билыка. Бразилец Бруниньо сильным ударом не смог переиграть вратаря, но на добивании первым был Костенко. Но радость "львов" была недолгой. Арбитр отменил взятие ворот зафиксировав офсайд после просмотра ВАР.

После этого момента голы посыпались как из рога изобилия. В течение четырех минут два мяча залетели в ворота Домчака – отличились Миронюк и экс-карпатовец Климец.

Команда Лупашко не замедлила с ответом. После массированной атаки первым на добивании оказался Пауло Витор, который сократил разрыв в счете.

За пять минут до завершения матча гости забили третий гол 18-летнему Назару Домчаку. Точным ударом отметился Мороз.

Финальный свисток арбитра зафиксировал победу Эпицентра со счетом 3:1.

Карпаты – Эпицентр 1:3

Голы: Пауло Витор, 62 – Миронюк, 57, Климец, 61, Мороз, 85

Видеообзор матча Карпаты – Эпицентр

Каково турнирное положение Карпат и Эпицентра?

Благодаря выездной победе Эпицентр оставил последнюю строчку в таблице УПЛ. У команды Сергея Нагорняка 6 очков в 9 матчах и 14 место.

Карпаты остались на 10-м месте в таблице. Подопечные Владислава Лупашко набрали 11 баллов в 9 поединках.

В следующем туре Карпаты и Рух встретятся во львовском дерби (25 октября), а Эпицентр на выезде сыграет против Александрии (24 октября).

Ранее мы рассказывали, как киевское Динамо упустило победу на последних минутах матча с луганской Зарей (1:1).