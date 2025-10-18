В субботу, 18 октября, в Киеве на стадионе имени Валерия Лобановского состоялся матч 9-го тура УПЛ между командами Заря и Динамо. В заявку "бело-синих" на игру попал опальный Андрей Ярмоленко, пишет 24 Канал.
Как завершился матч Заря – Динамо?
В первом тайме номинальные хозяева оказали достойное сопротивление фавориту противостояния. Динамовцы могли забивать после ударов Волошина и Герреро. Однако вратарь Зари Сапутин сумел отвести угрозу.
Перед свистком на перерыв луганчане имели возможность забить мяч в раздевалку. Вантух и Анджушич выбежали на одного игрока Динамо, но серб не смог переиграть Нещерета.
Подопечные Александра Шовковского добились своего на 61-й минуте встречи. Буяльский получил пас от Караваева и не оставил шансов Сапутину.
На последних минутах матча Александр Шовковский выпустил на поле Андрея Ярмоленко. Ранее между игроком и тренером был длительный конфликт.
Футболисты Зари проявили бойцовские качества и сумели сравнять счет. На 84-й минуте голом отметился опытный Филипп Будковский.
До финального свистка счет не изменился. Динамо пятый раз подряд сыграло вничью в чемпионате Украины.
Заря – Динамо 1:1
Гол: Будковский, 84 – Буяльский, 61
Видео голов в матче Заря – Динамо Динамо
Турнирное положение Зари и Динамо
- После ничьей с Зарей динамовцы вышли на вторую строчку таблицы УПЛ. У команды Александра Шовковского 17 очков в 9 матчах.
- Заря поднялась на 9-е место. Луганчане набрали 12 очков в девяти турах. Окончательные позиции обеих команд станут известны, когда все участники элитного дивизиона проведут свои матчи.
- В следующем туре Динамо сыграет против Кривбасса (26 октября), а Заря встретится в Ровно с Вересом.