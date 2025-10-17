Программу 9-го тура откроет поединок на стадионе "Зирка" в Кропивницком. Дебютант УПЛ СК Полтава примет киевскую Оболонь, информирует 24 Канал.

Какое расписание матчей 9-го тура УПЛ-2025/2026?

Центральным матчем тура будет противостояние между Полесьем и Шахтером в Житомире. Свора "волков" примет лидера сезона украинского первенства в субботу, 18 октября.

Программу 9-го тура закроет поединок другого дебютанта первенства Кудривки, которая сыграет против харьковского Металлиста 1925.

  • 17 октября, 15:30. Полтава – Оболонь
  • 18 октября, 13:00. Рух – Кривбасс
  • 18 октября, 15:30. Заря – Динамо
  • 18 октября, 18:00. Полесье – Шахтер
  • 19 октября, 13:00. ЛНЗ – Колос
  • 19 октября, 15:30. Верес – Александрия
  • 19 октября, 18:00. Карпаты – Эпицентр
  • 20 октября, 18:00. Кудривка – Металлист 1925

Турнирная таблица УПЛ-2025/2026

МЕСТО

КОМАНДА

ИГРЫ

В

Н

П

ГОЛЫ

ОЧКИ
1. Шахтёр

8

5

2

1

15-8

17
2. Динамо

8

4

4

0

22-11

16
3. Кривбасс

8

5

1

2

16-11

16
4. Полесье

8

5

0

3

14-8

15
5. Металлист 1925

8

4

3

1

11-5

15
6. ЛНЗ

8

4

2

2

9-7

14
7. Колосс

8

4

2

2

8-6

14
8. Карпаты

8

2

5

1

14-12

11
9. Заря

8

3

2

3

11-10

11
10. Оболонь

8

2

4

2

7-8

10
11. Кудривка

8

3

1

4

12-14

10
12. Верес

8

2

2

4

6-9

8
13. Александрия

8

2

1

5

9-15

7
14. Рух

8

2

0

6

6-16

6
15. Полтава

8

1

1

6

5-17

4
16. Эпицентр

8

1

0

7

8-16

3

Как прошел 8-й тур УПЛ-2025/2026?

  • Сенсацией тура стало поражение Шахтера. Дончане во Львове неожиданно были разгромлены черкасским ЛНЗ 1:4. Единственный гол престижа в составе донецкого клуба забил Егор Назарина.
  • Динамо тоже потеряло очки, расписав домашнюю ничью 1:1 с харьковским Металлистом 1925. Эта мировая стала для киевлян уже четвертой в текущем розыгрыше УПЛ-2025/2026.
  • Дебютанты первенства потерпели крупные поражения: Полтава на выезде проиграла Полесью (0:4), а Кудривка уступила Кривбассу (1:3).