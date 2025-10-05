В воскресенье, 5 октября, состоялся центральный матч 8-го тура УПЛ Шахтер – ЛНЗ. "Горняки" в случае победы имели прекрасную возможность оторваться от Динамо в турнирной таблице, пишет 24 Канал.

Как Шахтер проиграл ЛНЗ во Львове?

Команда Арды Турана играла поединок после матча в Лиге конференций с Абердином (3:2). Два дня не хватило для полного восстановления игрокам Шахтера.

Черкасский ЛНЗ на все сто воспользовался проблемами "горняков". Уже на четвертой минуте встречи гости повели в счете. Нигерийский легионер ЛНЗ Обах Проспер завершил фланговый прорыв прострелом на Дениса Кузыка, который ударом в одно касание поразил ворота. Черкащане неожиданно повели в счете.

Казалось, что "горняки" сумеют быстро отыграться, однако этого не произошло. Более того, во втором тайме футболисты ЛНЗ забили Шахтеру еще дважды. Сначала Ассинор увеличил преимущество, а затем Рябов довел счет до разгромного.

К чести "горняков" они сумели забить гол престижа. На 85-й минуте матча Егор Назарина ударом со штрафного метров с 28 забил красавец-гол.

Но это был вечер команды Виталия Пономарева. За несколько минут до завершения матча нигериец Проспер хладнокровно забил четвертый мяч в ворота Ризныка.

Финальный свисток арбитра зафиксировал сенсационный результат – победу ЛНЗ над Шахтером со счетом 4:1.

Шахтер – ЛНЗ 1:4

Голы: Назарина, 85 – Кузик, 14, Ассинор, 61, Рябов, 71, Проспер, 89

Видео голов в матче Шахтер – ЛНЗ

Турнирное положение Шахтера и ЛНЗ