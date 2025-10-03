Отчетный уик-энд откроется матчем между Колосом и Рухом. Команды сыграют в пятницу, 3 октября, так же как и Эпицентр против Зари, сообщает 24 Канал.

Какое расписание матчей 8-го тура УПЛ-2025/2026?

Центральный матч тура состоится в воскресенье в Киеве. Действующий чемпион Украины Динамо будет принимать амбициозный Металлист 1925. В свою очередь Шахтер, который лидирует в турнирной таблице, будет играть против ЛНЗ.

  • 3 октября, 15:30. Колос – Рух
  • 3 октября, 18:00. Эпицентр – Заря
  • 4 октября, 13:00. Александрия – Карпаты
  • 4 октября, 15:30. Оболонь – Верес
  • 4 октября, 18:00. Полесье – Полтава
  • 5 октября, 13:00. Кривбасс – Кудривка
  • 5 октября, 15:30. Динамо – Металлист 1925
  • 5 октября, 18:00. Шахтер – ЛНЗ

Таблица чемпионата Украины 2025-2026

МЕСТО

КОМАНДА

ИГРЫ

В

Н

П

ГОЛЫ

ОЧКИ

1.

Шахтёр

7

5

2

0

14-4

17

2.

Динамо

7

4

3

0

21-10

15

3.

Металлист 1925

7

4

2

1

10-4

14

4.

Колос

7

4

2

1

8-4

14

5.

Кривбасс

7

4

1

2

13-10

13

6.

Полесье

7

4

0

3

10-8

12

7.

ЛНЗ

7

3

2

2

5-6

11

8.

Кудривка

7

3

1

3

11-11

10

9.

Оболонь

7

2

3

2

6-7

9

10.

Карпаты

7

1

5

1

12-12

8

11.

Заря

7

2

2

3

9-9

8

12.

Верес

7

2

1

4

5-8

7

13.

Александрия

7

2

1

4

9-13

7

14.

СК Полтава

7

1

1

5

5-13

4

15.

Эпицентр

7

1

0

6

7-14

3

16.

Рух

7

1

0

6

4-16

3

Турнирное положение в УПЛ

  • После семи туров лидерство захватил Шахтер, который выиграл 5 матчей и дважды расписал ничью. Команда Арды Турана опережает Динамо на два балла.
  • Только эти два клуба еще не знали вкуса поражения в чемпионате. К слову, посреди недели Шахтер одержал непростую победу над Абердином в Лиге конференций.
  • В свою очередь Динамо еще не выигрывало осенью в УПЛ или еврокубках. В чемпионате "бело-синие" имеют серию из трех ничьих подряд, а в Лиге конференций киевляне начали с поражения от Кристал Пэлас.
  • После 8-го тура УПЛ уйдет на паузу из-за матчей сборных. Накануне них Сергей Ребров объявил состав Украины на матчи отбора ЧМ-2026 против Исландии и Азербайджана.