Донецкий Шахтер отыграл свой стартовый матч в основной стадии Лиги конференций. Команда Арды Турана в первом туре противостояла шотландскому Абердину, сообщает 24 Канал.

По теме Динамо – Кристал Пелес: главный фаворит Лиги конференций оказался не по зубам киевлянам

С кем играл Шахтер?

Несмотря на выездной статуса игры Шахтер считался явным фаворитам встречи. Дело не столько в кадровом потенциале "горняков", сколько в уровне соперника.

Абердин хоть и является действующим победителем Кубка Шотландии, но этот сезон пока проваливает. В чемпионате команда идет последней, набрав лишь один балл в шести играх. А в Лиге Европы команда не смогла пройти скромный Стяуа.

Шахтер выставил почти основной состав на игру. На правом фланге защиты вышел Винисиус Тобиас, а в центре поля нашлось место для Назарины и Очеретько.

Абердин – Шахтер 2:3

Голы: Карлссон, 6 (пен), Девлин, 69 – Назарина, 39, Феррейра, 54, Педро Энрике, 60.

Ставка на первого в конце концов себя оправдала. Егор был одним из лучших игроков матча и стал автором первого гола "горняков". Перед перерывом украинец классным ударом в дальний угол отметился в воротах шотландцев.

Правда, перед этим Шахтер уже успел пропустить. В начале матча Кауан Элиас решил сыграть рукой в собственной штрафной площади. Судья назначил пенальти, который был реализован Карлссоном.

Впрочем мяч Назарины позволил Шахтеру переломить ход встречи. Шахтер смог развить успех в начале второго тайма, забив еще два мяча. Сначала дебютный гол за "горняков" оформил Лукас Феррейра, который замкнул головой подачу Марлона Гомеса.

Читайте также Какие шансы Динамо и Шахтера на победу в Лиге конференций: прогноз от суперкомпьютера

А через несколько минут последний отдал вторую результативную передачу на Педро Энрике. Левый защитник банально прошил вратаря мощным выстрелом. После этого гости имели шансы окончательно закрывать игру.

Но гол от Абердина обрезал крылья Шахтеру. Лазетичу удался суперудар с разворота, после которого мяч угодил в перекладину. На добивании же сыграл Девлин, который сократил отставание в счете до минимума.

После этого хозяева полетели искать третий гол и устроили навал на ворота Ризныка. Однако шотландцам не хватило класса, чтобы вырвать ничью. Шахтер начинает основную стадию ЛК с победы.

Украинские клубы в Лиге конференций