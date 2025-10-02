Накануне старта новой кампании искусственный интеллект проанализировал шансы всех участников на победу в Лиге конференций. Суперкомпьютер Opta смоделировал соревнования 10 000 раз и назвал своего чемпиона, информирует 24 Канал.

Кому искусственный интеллект прогнозирует победу в ЛК?

Фаворитом на титул он считает английский Кристал Пэлас. Шансы "орлов" на победу оцениваются в 34,1%.

Главным конкурентом подопечных Оливера Гласнера является Фиорентина, которая выбила житомирское Полесье в раунде плейоф квалификации – 11,2%. А тройку фаворитов замыкает французский Страсбург – 9,9%.

К слову. Именно Кристал Пэлас станет первым соперником Динамо в турнире. Матч начнется в 19:45 и будет доступен для просмотра на сервисах Megogo.

Какие шансы у Динамо и Шахтера?

Что интересно, в пятерку фаворитов входит донецкий Шахтер – 6,4% на победу в турнире. При этом искусственный интеллект дает аж 50,7% на финиш в топ-8 этапа лиги и прямой выход в 1/8 финала.

Динамовцы же разместились на 21-й позиции. Шансы "бело-синих" на триумф составляют лишь 0,5%.

Шансы всех клубов на победу в Лиге конференций / Изображение из соцсетей Opta

Напомним, что это будет лишь пятый в истории розыгрыш Лиги конференций. Ранее его победителями становились: Рома, Вест Хэм, Олимпиакос и Челси.

Отметим, что накануне прогноз на первые матчи украинских клубов в Лиге конференций сделал украинский тренер Юрий Гура. В комментарии для Украинского футбола он заявил, что ожидает от Динамо ничьей или минимальной победы, а от "горняков" победы со счетом 2:0.

Что известно об участии грандов УПЛ в Лиге конференций?