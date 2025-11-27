"Бело-синие" подходят к этому противостоянию в кризисном состоянии, имея в пассиве серию из трех кряду поражений в УПЛ. Своими ожиданиями от предстоящего поединка поделился бывший игрок сборной Украины Иван Гецко, сообщает 24 Канал со ссылкой на NV.

Что сказал Гецко о Динамо?

Специалист высказался о нынешнем положении дел в столичном клубе. Он жестко раскритиковал динамовцев за провальные результаты и прокомментировал возможную отставку Александра Шовковского, которую сейчас активно обсуждают.

Шовковский висит на волоске от увольнения уже давно. Но какой в этом смысл, если никто не делает выводов? Такая провальная серия – кому, где, когда... Это немного пугает. И самое главное – место в турнирной таблице. Это просто крах. Динамо Киев опустилось, как говорят, ниже одесской канализации,

– заявил Гецко.

Автор первого гола в истории сборной Украины сказал, что иностранные специалисты сейчас не очень хотели бы приезжать в Украину и работать в Динамо. Но, по его мнению, у нас есть тренеры не хуже, поэтому у него возникает много вопросов по кадровым решениям руководства Динамо.

"Может ли матч против Омонии стать последним для Шовковского? Я думаю, что сейчас в клубе какие-то другие дела. Потому что после таких поражений и такого спада в нормальной ситуации уже бы сменили трех-четырех тренеров. Может, у Шовковского сумасшедший контракт, и если его разорвать, то Динамо будет вынуждено заплатить большие отступные, поэтому с ним работают дальше. Сомневаюсь, что это произойдет в ближайшее время", – добавил специалист.

Омония – Динамо: какой прогноз сделал Гецко?

Также эксперт высказался о предстоящей игре киевлян в Лиге конференций. Несмотря на провальные выступления, он убежден, что Динамо обязано переигрывать кипрский клуб.

Киевское Динамо знают все, а это – Кипр. Игроки, которые когда-то выступали за Динамо, сказали бы, что они такой клуб победили бы на одной ноге. Поэтому говорить о каких-то ничьих... У меня даже язык не поворачивается. Победа должна быть однозначно, надо играть на победу. Мой прогноз: я бы хотел, чтобы Динамо победило с разницей в два гола,

– сказал Гецко.

Отметим, что на предматчевой пресс-конференции в комментарии для Трибуны Александр Шовковский высказался о кадровых проблемах команды. Он заявил, что к уже присутствующим в лазарете Ярмоленку, Шапаренку и Биловару добавился Бражко. У него диагностировали перелом ребра после игры с Колосом.

Как выступает Динамо в сезоне-2025/2026?