После матча известный комментатор Игорь Цыганик эмоционально прокомментировал очередное поражение киевлян. Журналист отметил, что здесь уже нужно ставить вопрос не к наставнику, а к футболистам, передает 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал Игоря Цыганика.
К теме "Они никто": известный комментатор пристыдил Динамо, которое опозорилось в день смерти Мунтяна
Как Ярмоленко отреагировал на поражение Динамо?
Комментатор заявил, что появилось ощущение, что у нынешних игроков Динамо уже есть привычка к поражениям. Цыганык выделил реакцию ветерана команды Андрея Ярмоленко, который следил за игрой против Полтавы с трибун стадиона Валерия Лобановского.
Нет концентрации у футболистов. А что мог изменить Игорь Костюк за два дня? Он сделал ставку на тех же почти игроков, что и Шовковский. Вы лицо Ярмоленко видели в конце матча? Не было там лица, ему же просто стыдно от того, что происходит на поле,
– сказал Цыганык.
Отметим, что после очередного проигранного матча у капитана "бело-синих" был разговор с ультрас Динамо.
Как поражение прокомментировал экс-тренер киевлян Сабо?
Бывший наставник киевского клуба Йожеф Сабо в комментарии Sport-express также раскритиковал выступление динамовцев.
"Команда никакая, нулевая! Ну, а что Костюк? Изменений никаких в составе. Вышли с первых минут все те же игроки, что и Шовковский выпускал, фактически. И результат тоже... Динамо сыграло еще хуже, чем в предыдущей игре. Да это вообще – катастрофа! Какие-то бесхребетные создания, а не футболисты. Не устаю повторять крылатое выражение – "рожденные ползать, летать не способны" – это про нынешних динамовцев", – сказал Сабо.
Что известно о кризисе Динамо?
После 14-ти туров киевляне занимают лишь 7-е место в турнирной таблице УПЛ 2025 – 2026, набрав 20 очков. Отставание от лидера сезона донецкого Шахтера составляет уже 11 баллов.
После 4-х туров киевляне идут на 27-й строчке таблицы основного раунда Лиги конференций. А это уже за пределами зоны выхода в плей-офф. Динамовцы в четырех матчах одержало лишь одну победу над Зрински 6:0.
Впереди у киевского клуба два поединка УПЛ (против Кудривки и Вереса), а также столько же игр в Лиге конференций (против Фиорентины и Ноаха).