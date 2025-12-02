Після матчу відомий коментатор Ігор Циганик емоційно прокоментував чергову поразку киян. Журналіст зазначив, що тут вже потрібно ставити питання не до наставника, а до футболістів, передає 24 Канал із посиланням на ютуб-канал Ігоря Циганика.

До теми "Вони ніхто": відомий коментатор присоромив Динамо, яке зганьбилось у день смерті Мунтяна

Як Ярмоленко відреагував на поразку Динамо?

Коментатор заявив, що з'явилось відчуття, що у нинішніх гравців Динамо вже є звичка до поразок. Циганик виокремив реакцію ветерана команди Андрія Ярмоленка, який стежив за грою проти Полтави із трибун стадіону Валерія Лобановського.

Немає концентрації у футболістів. А що міг змінити Ігор Костюк за два дні? Він зробив ставку на тих самих майже гравців, що і Шовковський. Ви обличчя Ярмоленка бачили наприкінці матчу? Не було там обличчя, йому ж просто соромно від того, що відбувається на полі,

– сказав Циганик.

Відзначимо, що після чергового програного матчу у капітана "біло-синіх" була розмова із ультрасом Динамо.

Як поразку прокоментував екстренер киян Сабо?

Колишній наставник київського клубу Йожеф Сабо у коментарі Sport-express також розкритикував виступ динамівців.

"Команда ніяка, нульова! Ну, а що Костюк? Змін ніяких у складі. Вийшли з перших хвилин усі ті самі гравці, що й Шовковський випускав, фактично. І результат теж… Динамо зіграло ще гірше, ніж у попередній грі. Та це взагалі – катастрофа! Якісь безхребетні створіння, а не футболісти. Не втомлююся повторювати крилатий вираз – "народжені повзати, літати не здатні" – це про нинішніх динамівців", – сказав Сабо.

Що відомо про кризу Динамо?