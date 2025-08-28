Первый матч, который состоялся, 21 августа, закончился разгромным поражением Полесья на выезде 0:3. Голы в ворота житомирского клуба забивали Госенс, Гудмундссон и автоголом отметился голкипер "волков" Кудрик, сообщает 24 Канал.

К теме Возможный последний матч Полесья в еврокубках: прогноз на игру против Фиорентины в Лиге конференций

Каким был ход матча Фиорентина – Полесье?

Напомним, что с 44-й минуты Фиорентина начала играть в меньшинстве после удаления Кина.

Команда Ротаня выдала шокирующее начало матча. Уже на 2-й минуте Назаренко воспользовался ошибкой защитников "фиалок" и отквитал один мяч для стаи "волков" 0:1.

Еще через 12 минут Андриевский красивым ударом слета на добивании из-за пределов штрафной поразил владения Де Хеа – 2:0. Украинский клуб поставил в ступор итальянский коллектив. Окрыленные подопечные Ротаня пытались в третий раз в первом тайме отличиться в воротах соперника.

Зато Фиорентина в течение 20 минут не создала ни одного полумомента у ворот Кудрика. Только после экватора первого тайма игрок хозяев едва не вышел один на один с Кудриком, если бы голкипер Полесья своевременно не вышел из ворот, забрав мяч в руки.

За 5 минут до конца основного времени первого тайма Фаццини нанес мощно удар по владениям Полесья. Но мяч полетел прямо по центру ворот, где стоял Кудрик.

На старте второй половины встречи все тот же Фаццини был близок к тому, чтобы забить в ворота Полесья.

Игрок Полесья заблокировал собой пушечный удар Фаджоли.

Активность Фиорентины была вознаграждена. На 79-й минуте Додо замкнул передачу от Госенса и сократил отставание в этом матче до минимума 1:2. В то же время гол бывшего игрока донецкого Шахтера увеличил преимущество "фиалок" по сумме двух игр до 4:2.

В конце матча хозяева спаслись от сенсационного поражения. Раньери, который только вышел на замену, удачно замкнул на дальней штанге передачу головой от Госенса после подачи с углового – 2:2.

На предпоследней минуте основного времени матча Джеко принес домашнюю победу Фиорентине 3:2.

Фиорентина – Полесье 3:2 (по итогам двух матчей 6:2)

Голы: Додо, 79, Раньери, 86, Джеко, 89 – Назаренко, 2, Андриевский, 14

Полесье хоть почти устроило сенсацию в ответном матче, но вылетело из Лиги конференций от Фиорентины по сумме двух игр. Еврокубки для команды Руслана Ротаня закончились!