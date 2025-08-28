Перший матч, який відбувся, 21 серпня, закінчився розгромною поразкою Полісся на виїзді 0:3. Голи у ворота житомирського клубу забивали Госенс, Гудмундссон і автоголом відзначився голкіпер "вовків" Кудрик, повідомляє 24 Канал.

До теми Можливий останній матч Полісся у єврокубках: прогноз на гру проти Фіорентини у Лізі конференцій

Яким був хід матчу Фіорентина – Полісся?

Нагадаємо, що із 44-ї хвилини Фіорентина почала грати у меншості після вилучення Кіна.

Команда Ротаня видала шокуючий початок матчу. Вже на 2-й хвилині Назаренко скористався помилкою захисників "фіалок" та відквитав один м'яч для зграї "вовків" 0:1.

Ще через 12 хвилин Андрієвський красивим ударом злету на добиванні з-за меж штрафного вразив володіння Де Хеа – 2:0. Український клуб поставив у ступор італійський колектив. Окрилені підопічні Ротаня намагались втретє у першому таймі відзначитись у воротах суперника.

Натомість Фіорентина протягом 20 хвилин не створила жодного напівмоменту біля воріт Кудрика. Лише після екватора першого тайму гравець господарів ледь не вийшов віч-на-віч із Кудриком, якби голкіпер Полісся своєчасно не вийшов із воріт, забравши м'яч до рук.

За 5 хвилин до кінця основного часу першого тайму Фацціні завдав потужно удару по володіннях Полісся. Але м'яч полетів прямо по центру воріт, де стояв Кудрик.

На старті другої половини зустрічі все той же Фацціні був близьким до того, аби забити у ворота Полісся.

Гравець Полісся заблокував собою гарматний удар Фаджолі.

Активність Фіорентини була винагороджена. На 79-й хвилині Додо замкнув передачу від Госенса та скоротив відставання у цьому матчі до мінімуму 1:2. Водночас гол колишнього гравця донецького Шахтаря збільшив перевагу "фіалок" за сумою двох ігор до 4:2.

Наприкінці матчу господарі врятувались від сенсаційної поразки. Раньєрі, який лише вийшов на заміну, вдало замкнув на дальній стійці передачу головою від Госенса після подачі з кутового – 2:2.

На передостанній хвилині основного часу матчу Джеко приніс домашню перемогу Фіорентині 3:2.

Фіорентина – Полісся 3:2 (за підсумками двох матчів 6:2)

Голи: Додо, 79, Раньєрі, 86, Джеко, 89 – Назаренко, 2, Андрієвський, 14

Полісся хоч майже влаштувало сенсацію у матчі-відповіді, але вилетіло із Ліги конференцій від Фіорентини за сумою двох ігор. Єврокубки для команди Руслана Ротаня закінчились!