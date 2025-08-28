У першому матчі Фіорентина фактично однією ногою вже вибила Полісся із єврокубків. Вже у першому таймі італійський колектив оформив комфортну перевагу на табло 0:2 завдяки голам Госенса та автоголу голкіпер "вовків" Кудрика, пише 24 Канал.

Читайте також "Команди майже рівні": легендарний тренер оцінив виступи українських клубів у єврокубках

Що відомо перед матчем-відповіддю Фіорентина – Полісся?

У середині другої 45-хвилинки Гудмундссон довів рахунок до розгромного 0:3, встановивши остаточний результат першого матчу. "Фіалки" здобули такий результат навіть граючи у меншості з 44-ї хвилини після вилучення Кіна.

Поміж двома матчами цього єврокубкового протистояння Фіорентина стартувала у Серії А. Суперник Полісся несподівано на виїзді не переграв Кальярі, розписавши нічию 1:1. Натомість житомиряни готувались цілеспрямовано до матчу-відповіді плей-оф Ліги конференцій, адже на вихідних був зіграний розіграш 1/32 фіналу Кубка України-2025/2026.

До слова. Матч-відповідь Фіорентина – Полісся стартує 28 серпня о 21:00 (за Києвом).

На правах реклами

Прогноз Favbet

Полісся прогнозовано є аутсайдером протистояння по лінії Favbet. Перемогу "вовків" в основний час оцінюють аж в 11,50. Натомість на звитягу Фіорентини дають коефіцієнт 1,26. Нічия – 6,30.

Коефіцієнт 1,60 стоїть на те, що команди заб'ють понад три голи. Які шанси обох команд відзначитись у поєдинку? Так – 1,81; ні – 1,97.

Ймовірно, що саме "фіалки" першими відкриють рахунок у матчі – 1,26. А от на перший м'яч у грі від гостей із Житомира – 4,20.

Чи буде пенальті? Так – 2,80; ні – 1,40. А також, які шанси побачити вилучення у грі? Буде червона картка – 4,80, а команди дограють матч у повних складах – 1,16.

Хто може відзначитись голом? Едін Джеко (1,70), Альберт Гудмондссон (1,80), Абделхамід Фаджиолі (2,80), Сімон Зом (3,50), а м'яч від Миколи Гайдучика оцінюють у 5,50.