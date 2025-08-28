В первом матче Фиорентина фактически одной ногой уже выбила Полесье из еврокубков. Уже в первом тайме итальянский коллектив оформил комфортное преимущество на табло 0:2 благодаря голам Госенса и автоголу голкипер "волков" Кудрика, пишет 24 Канал.

Что известно перед ответным матчем Фиорентина – Полесье?

В середине второй 45-минутки Гудмундссон довел счет до разгромного 0:3, установив окончательный результат первого матча. "Фиалки" получили такой результат даже играя в меньшинстве с 44-й минуты после удаления Кина.

Между двумя матчами этого еврокубкового противостояния Фиорентина стартовала в Серии А. Соперник Полесья неожиданно на выезде не переиграл Кальяри, расписав ничью 1: 1. Зато житомиряне готовились целенаправленно к ответному матчу плей-офф Лиги конференций, ведь на выходных был сыгран розыгрыш 1/32 финала Кубка Украины-2025/2026.

К слову. Ответный матч Фиорентина – Полесье стартует 28 августа в 21:00 (по Киеву).

