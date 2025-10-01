Это будет условно домашняя игра для "бело-синих". Она состоится в Люблине и начнется в 19:45 по киевскому времени, информирует 24 Канал.

Читайте также 18-летний украинский вратарь эффектно отразил пенальти в матче за Реал

Кто будет транслировать матч Динамо – Кристал Пелас?

Для киевлян это будет первое в истории выступление в Лиге конференций. Они начинали свой путь в еврокубках с отбора Лиги чемпионов, но после сита квалификации оказались в третьем по статусу еврокубковом турнире.

Кристал Пэлас при этом должен был играть в Лиге Европы после победы в Кубке Англии, но решением УЕФА "орлов" перевели в Лигу конференций. Это произошло из-за того, что они имеют владельца Джона Текстора, компания которого, по данным Википедии, также владеет акциями французского Лиона, также участвующего в Лиге Европы.

По правилам, во избежание конфликта интересов такие клубы не имеют права участвовать в одном соревновании. В таких случаях УЕФА отдает приоритет команде, которая финишировала выше в своем чемпионате. Именно поэтому "ткачи" (6-е место в Лиге 1) оказались в Лиге Европы, а "орлы" (12-я строчка АПЛ) – в Лиге конференций.

В Украине поединок Динамо – Кристал Пэлас будут транслировать в прямой трансляции на ресурсах Megogo. Он будет доступен для просмотра на ОТТ-платформе по подпискам "Спорт", "Максимальная" и MEGOPACK N + S, а также бесплатно в прямом эфире на телеканале "MEGOGO СПОРТ" в Т2 и кабельных сетях.

Противостояние прокомментируют Виталий Кравченко и Сергей Лукьяненко. В 18:30 начнется традиционная аналитическая студия, где ведущим будет Артем Панченко, а гостями – бывшие футболисты сборной Украины Александр Головко и Эдуард Цихмейструк.

К слову. Ранее команды никогда не встречались между собой. В общем динамовцы 30 раз играли с клубами АПЛ (5 побед, 9 ничьих, 16 поражений).

Напомним, что также в Лиге конференций примет участие донецкий Шахтер. "Горняки" в первом туре будут противостоять шотландскому Абердину.

В каком состоянии подходят команды к очной встрече?