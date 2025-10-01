Це буде умовно домашня гра для "біло-синіх". Вона відбудеться в Любліні та розпочнеться о 19:45 за київським часом, інформує 24 Канал.

Хто транслюватиме матч Динамо – Крістал Пелес?

Для киян це буде перший в історії виступ у Лізі конференцій. Вони розпочинали свій шлях у єврокубках з відбору Ліги чемпіонів, але після сита кваліфікації опинилися у третьому за статусом єврокубковому турнірі.

Крістал Пелес при цьому мав грати в Лізі Європи після перемоги в Кубку Англії, але рішенням УЄФА "орлів" перевели в Лігу конференцій. Це сталося через те, що вони мають власника Джона Текстора, компанія якого, за даними Вікіпедії, також володіє акціями французького Ліона, що також бере участь у Лізі Європи.

За правилами, щоб уникнути конфлікту інтересів такі клуби не мають права брати участь в одному змаганні. В таких випадках УЄФА віддає пріоритет команді, яка фінішувала вище у своєму чемпіонаті. Саме тому "ткачі" (6-те місце в Лізі 1) опинилися в Лізі Європи, а "орли" (12-та сходинка АПЛ) – в Лізі конференцій.

В Україні поєдинок Динамо – Крістал Пелес транслюватимуть у прямій трансляції на ресурсах Megogo. Він буде доступний для перегляду на ОТТ-платформі за передплатами "Спорт", "Максимальна" та "MEGOPACK N+S", а також безплатно у прямому етері на телеканалі "MEGOGO СПОРТ" у Т2 та кабельних мережах.

Протистояння прокоментують Віталій Кравченко та Сергій Лук'яненко. О 18:30 розпочнеться традиційна аналітична студія, де ведучим буде Артем Панченко, а гостями – колишні футболісти збірної України Олександр Головко й Едуард Цихмейструк.

До слова. Раніше команди ніколи не зустрічалися між собою. Загалом динамівці 30 разів грали з клубами АПЛ (5 перемог, 9 нічиїх, 16 поразок).

Нагадаємо, що також у Лізі конференцій візьме участь донецький Шахтар. "Гірники" в першому турі протистоятимуть шотландському Абердіну.

В якому стані підходять команди до очної зустрічі?