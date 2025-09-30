У вівторок, 30 вересня, в рамках другого туру Юнацької ліги УЄФА відбувся матч між казахським Кайратом та мадридським Реалом. Ворота іспанської команди захищав українець Ілля Волошин, повідомляє 24 Канал.
Читайте також У Казахстані божевілля через Реал: гравцям обіцяють авто, фанати оскаженіли
Як Волошин відбив пенальті?
На 23-й хвилині зустрічі за рахунку 2:0 на користь мадридців арбітр призначив пенальті у їхні ворота. До м'яча підійшов гравець Кайрата Азамат Туякбаєв, але його удар з одинадцятиметрової позначки відбив Ілля Волошин.
Українець виявив холоднокровність та вгадав кут, куди бив казахський футболіст.
Волошин відбив пенальті у матчі за Реал: дивіться відео
Фінальний свисток арбітра зафіксував перемогу юнаків Реала з рахунком 4:1. Волошин відіграв повний матч в Юнацькій лізі УЄФА, пропустивши один м'яч.
Що відомо про Волошина?
18-річний Ілля Волошин перебуває у системі мадридського Реала з початку 2024 року. До цього голкіпер грав за іспанські Новелда, Денія та Райо Махадаонда.
В Україні уродженець Новомосковська виступав за юнацькі команди Дніпро та Інтер Дніпро. На його рахунку 28 матчів у Дитячо-юнацькій футбольній лізі.
За даними Transfermakt контракт Волошина з Реалом чинний до 30 червня 2030 року. До речі, за першу команду королівського клубу вже давно грає інший українець – Андрій Лунін.
Нещодавно один з лідерів "галактікос" Федеріко Вальверде порадив Луніну шукати нову команду.