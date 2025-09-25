Через це постійно ходять чутки щодо можливого відходу українця з клубу. На цю тему він нещодавно мав розмову з одним із лідерів Реала Федеріко Вальверде, повідомляє 24 Канал із посиланням на El Nacional.

Читайте також Тоттенхем та МЮ поклали око на зірку збірної України: оцінка експерта щодо можливого трансферу

Яку пораду отримав Лунін від Вальверде?

Вони майже одночасно долучилися до мадридського клубу та мають хороші відносини. Проте уругвайський півзахисник зміг стати зіркою "вершкових", а Лунін є тільки дублером Тібо Куртуа.

Зазначається, що Вальверде порадив українському голкіперу знайти собі новий клуб. Він вважає, що це піде на користь Андрію.

На думку зіркового хавбека, Лунін є професіоналом своєї справи, але в найближчому майбутньому йому не вдасться стати першим номером команди. Оскільки Тібо Куртуа має повну довіру тренерського штабу Реала, уругваєць сказав воротарю збірної України, що йому краще змінити клубну прописку.

До слова. За інформацією FTR, влітку Андрій Лунін мав три конкретні пропозиції. Його хотіли підписати Галатасарай, Фенербахче й Ов'єдо, але він відмовився, адже мріє виступати за "вершкових".

Нагадаємо, що в сезоні-2024/2025 українець провів 14 поєдинків у складі Реала, в яких пропустив 19 голів і шість разів залишав свої ворота "сухими". У нинішній кампанії він ще не грав за "вершкових".

Що відомо про кар'єру Луніна в Реалі?