Півзахисник збірної України Єгор Ярмолюк продовжує прогресувати в чемпіонаті Англії. Три роки тому футболіст доєднався до Брентфорда і нарешті доріс до основи клубу, повідомляє 24 Канал.

Чи продасть Брентфорд Ярмолюка?

На днях навіть з'явилась інформація від Sport.fr, що інтерес до гравця Брентфорда проявляють Манчестер Юнайтед та Тоттенхем. Є ймовірність, що вже взимку один із клубів зробить пропозицію щодо Ярмолюка.

Відомий коментатор Олександр Михайлюк в ексклюзивному коментарі 24 Каналу висловив своє ставлення щодо можливого трансферу гравця. Експерт вважає, що Тоттенхему українець підходить більше.

"Я особисто не здивований, що Ярмолюком цікавляться такі клуби як Манчестер Юнайтед чи Тоттенхем. Гравець прогресуючий, який дає величезний об'єм роботи. Десь починаючи вже з 2025 року Ярмолюк є гравцем стартового складу. Коли ти граєш стабільно добре, звісно, буде зацікавленість. Плюс Ярмолюк ще і футболіст молодий", – зазначає Михайлюк.

По "шпорам" я навіть більше вірю, що вони цікавляться, тому що там Томас Франк тренер. Він знає можливості Єгора, він якраз його почав підпускати до основи Брентфорда. Цінник 25-30 мільйонів, мені здається, як для Англії, нормальний. Але чи будуть готові клуби платити такі кошти в січні? В Манчестер Юнайтед треба підсилювати опорну зону. Там Каземіро іноді не витягує, є Угарте й є інші гравці. Угарте максимально схожий на Ярмолюка,

– вважає експерт.

Проте наразі Брентфорд не горить бажанням відпускати Єгора. 21-річний футболіст успішно замінив Крістіана Норгара, який влітку пішов в Арсенал.



Єгор Ярмолюк став основним гравцем Брентфорда / фото Getty Images

Олександр вважає, що до завершення поточного сезону "бджоли" не продадуть футболіста. Ба більше, навіть самому Ярмолюку, на думку Михайлюка, краще залишитися в його поточному клубі.

"Брентфорд правильно зробив. що дав всім зрозуміти, що до 2026 року вони взагалі ніякі пропозиції по гравцеві не розглядають. Якщо хтось буде готовий заплатити 35-40 мільйонів, то, можливо, і відпустять. Але я думаю, що для самого Єгора буде правильним залишитися в цій команді, де в нього є постійне місце у старті. Йому довіряють, є ігрова практика, він поруч із Джорданом Хендерсоном. Це теж важливо, коли біля тебе такий от досвідчений і майстерний гравець грає", – висловився коментатор.

Я переконаний, що найближчим часом Ярмолюк віддасть або гольову передачу, або заб'є м'яч. Головне зараз для Ярмолюка грати, набуватися досвіду в АПЛ в кожному матчі. Це серйозна битва, немає прохідних суперників. І тому росте майстерність Ярмолюка разом з його виходами в основному складі Брентфорда. Так що зараз, я думаю, що його не продадуть. А у 2026 році влітку, скоріше за все, Брентфорд розглядатиме пропозиції по українському хавбеку,

– резюмував Олександр

Наразі Тоттенхем та Манчестер Юнайтед знаходяться в пошуку посилення в центрі поля. Минулого сезону обидві команди вийшли у фінал Ліги Європи, але в чемпіонаті посіли 16-17 місця.

