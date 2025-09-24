Полузащитник сборной Украины Егор Ярмолюк продолжает прогрессировать в чемпионате Англии. Три года назад футболист присоединился к Брентфорду и наконец дорос до основы клуба, сообщает 24 Канал.

По теме Чемпионат Англии 2025-2026: расписание матчей, результаты и турнирная таблица АПЛ

Продаст ли Брентфорд Ярмолюка?

На днях даже появилась информация от Sport.fr, что интерес к игроку Брентфорда проявляют Манчестер Юнайтед и Тоттенхэм. Есть вероятность, что уже зимой один из клубов сделает предложение по Ярмолюку.

Известный комментатор Александр Михайлюк в эксклюзивном комментарии 24 Канала высказал свое отношение относительно возможного трансфера игрока. Эксперт считает, что Тоттенхэму украинец подходит больше.

"Я лично не удивлен, что Ярмолюком интересуются такие клубы как Манчестер Юнайтед или Тоттенхэм. Игрок прогрессирующий, который дает огромный объем работы. Где-то начиная уже с 2025 года Ярмолюк является игроком стартового состава. Когда ты играешь стабильно хорошо, конечно, будет заинтересованность. Плюс Ярмолюк еще и футболист молодой", – отмечает Михайлюк.

По "шпорам" я даже больше верю, что они интересуются, потому что там Томас Франк тренер. Он знает возможности Егора, он как раз его начал подпускать к основе Брентфорда. Ценник 25-30 миллионов, мне кажется, как для Англии, нормальный. Но будут ли готовы клубы платить такие средства в январе? В Манчестер Юнайтед надо усиливать опорную зону. Там Каземиро иногда не вытягивает, есть Угарте и есть другие игроки. Угарте максимально похож на Ярмолюка,

– считает эксперт.

Однако пока Брентфорд не горит желанием отпускать Егора. 21-летний футболист успешно заменил Кристиана Норгара, который летом ушел в Арсенал.



Егор Ярмолюк стал основным игроком Брентфорда / фото Getty Images

Александр считает, что до завершения текущего сезона "пчелы" не продадут футболиста. Более того, даже самому Ярмолюку, по мнению Михайлюка, лучше остаться в его текущем клубе.

"Брентфорд правильно сделал. что дал всем понять, что до 2026 года они вообще никакие предложения по игроку не рассматривают. Если кто-то будет готов заплатить 35-40 миллионов, то, возможно, и отпустят. Но я думаю, что для самого Егора будет правильным остаться в этой команде, где у него есть постоянное место в старте. Ему доверяют, есть игровая практика, он рядом с Джорданом Хендерсоном. Это тоже важно, когда у тебя такой вот опытный и мастерский игрок играет", – высказался комментатор.

Я убежден, что в ближайшее время Ярмолюк отдаст или голевую передачу, или забьет мяч. Главное сейчас для Ярмолюка играть, приобретать опыт в АПЛ в каждом матче. Это серьезная битва, нет проходных соперников. И поэтому растет мастерство Ярмолюка вместе с его выходами в основном составе Брентфорда. Так что сейчас, я думаю, что его не продадут. А в 2026 году летом, скорее всего, Брентфорд будет рассматривать предложения по украинскому хавбеку,

– резюмировал Александр

Читайте также Манчестер Юнайтед может выдохнуть: главное посмешище АПЛ стал одноклубником украинцев

Сейчас Тоттенхэм и Манчестер Юнайтед находятся в поиске усиления в центре поля. В прошлом сезоне обе команды вышли в финал Лиги Европы, но в чемпионате заняли 16-17 места.

Карьера Егора Ярмолюка