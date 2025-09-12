Звездный вратарь Манчестер Юнайтед Андре Онана нашел себе новую команду. Камерунский кипер решил перебраться в чемпионат Турции в Трабзонспор, сообщает 24 Канал со ссылкой на турецкий клуб.

Почему Онана покинул Манчестер Юнайтед?

Сообщается, что Онана покинул Манчестер Юнайтед на правах аренды. Срок ее действия рассчитан на один год. Таким образом, в Трабзонспоре Андре станет одноклубником трех украинцев.

За турецкий клуб нынче выступают Арсений Батагов, Александр Зубков и Даниил Сикан. Интересно, что сама аренда будет бесплатной и не будет предусматривать права выкупа вратаря.

Камерунец проходил академию Барселоны, но на взрослом уровне заиграл в Аяксе. С этим клубом Андре добрался полуфинала Лиги чемпионов, финала Лиги Европы и выиграл три чемпионства.

Позже Онана поражал в Интере, с которым вышел в финал ЛЧ. А вот в Манчестер Юнайтед его карьера пошла на спад. Андре обошелся "красным дьяволам" в более чем 50 миллионов евро, но стал объектом для насмешек и критики из-за частых ошибок.

