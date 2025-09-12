Зірковий воротар Манчестер Юнайтед Андре Онана знайшов собі нову команду. Камерунський кіпер вирішив перебратися в чемпіонат Туреччини до Трабзонспора, повідомляє 24 Канал з посиланням на турецький клуб.

До теми Чому Манчестер Юнайтед стане чемпіоном Англії: фанати прогнозують сенсацію через дивний збіг

Чому Онана залишив Манчестер Юнайтед?

Повідомляється, що Онана залишив Манчестер Юнайтед на правах оренди. Термін її дії розрахований на один рік. Таким чином, в Трабзонспорі Андре стане одноклубником трьох українців.

За турецький клуб нині виступають Арсеній Батагов, Олександр Зубков і Данило Сікан. Цікаво, що сама оренда буде безкоштовною та не передбачатиме права викупу воротаря.

Камерунець проходив академію Барселони, але на дорослому рівні заграв у Аяксі. Із цим клубом Андре дістався півфіналу Ліги чемпіонів, фіналу Ліги Європи та виграв три чемпіонства.

Пізніше Онана вражав у Інтері, з яким вийшов у фінал ЛЧ. А от у Манчестер Юнайтед його кар'єра пішла на спад. Андре обійшовся "червоним дияволам" у більш ніж 50 мільйонів євро, але став об'єктом для насмішок та критики через часті помилки.

Читайте також Чемпіон Європи та легенда Манчестер Юнайтед гратиме в Росії

Історія кризи в Манчестер Юнайтед: