Несомненно, наиболее известным фанатом манкунианцев в этом году стал 29-летний Фрэнк Илетт. Парень запустил челлендж, за которым сейчас следит весь футбольный мир. 24 Канал рассказывает подробнее об истории болельщика.

Что известно о Фрэнке Илетте?

Парень является уроженцем Оксфорда и сейчас проживает в Испании. У него есть девушка и даже дочь, однако среди других фанатов выделяет пылкая любовь к Манчестер Юнайтед.

Команда же последние годы не радует своими результатами, а в прошлом году сменила тренера Эрика тен Хага на Рубена Аморима. Именно тогда Фрэнку пришла в голову идея, которая сделала его популярным на весь мир.

После очередной неудачи "дьяволов" 5 октября 2024-го Илетт публично пообещал не стричь волосы, пока Манчестер Юнайтед не выиграет пять матчей подряд. Сначала Фрэнк говорил о трех играх, но позже увеличил срок.

Тогда он считал, что его челлендж продлится недолго и уже зимой парень снова посетит парикмахера. Однако игроки Манчестера как будто увидели вызов Фрэнка и начали поражать своей нестабильностью.

Челлендж, который затянулся

Как следствие, болельщик уже больше года не ходит в парикмахерскую, ведь МЮ не может выдать серию из пяти побед. Его голова стала похожа на птичье гнездо, которое он стилизовал под афростиль.

Каждая осечка МЮ, особенно после побед перед этим, добавляла популярности Илетту. Англичанин собрал большое количество подписчиков в инстаграм, сейчас их уже более 630 тысяч.

Фрэнк стал участвовать в спортивных рекламных роликах. Однако целью фаната стала не только развлекательная цель челленджа, а еще и благотворительная.

Что будет с волосами?

Илетт признался, что поддерживает фонд "Маленькая принцесса". Его цель – помощь детям и юношам, которые потеряли волосы из-за онкозаболеваний и других проблем.

Фонд бесплатно предоставляет парики детям, которые в них нуждаются. Фрэнк уже собрал немалую сумму донатов благодаря своей популярности. Более того, именно "Маленькой принцессе" должны достаться волосы Илетта, когда он наконец от них избавится.

Однако это должно произойти уже не раньше декабря этого года. Октябрьские матчи Манчестера дали надежду Илетту на завершение челленджа. Подопечные Аморима смогли одержать три подряд победы в АПЛ, обыграв Сандерленд, Ливерпуль и Брайтон в чемпионате Англии.

Как Манчестер Юнайтед издевается над фанатом?

За весь год челленджа МЮ только раз выдал три победы подряд – в январе текущего года. Для успешного завершения испытания "дьяволам" нужно было продолжить серию победами над Ноттингем Форест и Тоттенхэмом.

И встреча с командой Александра Зинченко вселяла оптимизм, ведь команда идет в зоне вылета. Но подопечные Шона Дайча вновь оборвали надежду Илетта на стрижку, сыграв вничью (2:2).

Продлевает жизнь челленджу и тот факт, что пока манкунианцы выступают только в АПЛ. Команда не прошла в еврокубки и позорно вылетела из Кубка лиги от клуба из четвертого дивизиона Гримсби Таун.

Сейчас срок отращивания волос Фрэнком составляет почти 400 дней. Фанат признается, что хотел бы избавиться от волос на "Олд Траффорд" и чтобы его подстриг один из футболистов клуба.

Также парень мечтает попасть на матч МЮ после четырех побед подряд, чтобы воочию увидеть финиш страданий. Или же очередной фейл со стороны любимой команды.