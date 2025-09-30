Во вторник, 30 сентября, в рамках второго тура Юношеской лиги УЕФА состоялся матч между казахским Кайратом и мадридским Реалом. Ворота испанской команды защищал украинец Илья Волошин, сообщает 24 Канал.

Как Волошин отразил пенальти?

На 23-й минуте встречи при счете 2:0 в пользу мадридцев арбитр назначил пенальти в их ворота. К мячу подошел игрок Кайрата Азамат Туякбаев, но его удар с одиннадцатиметровой отметки отразил Илья Волошин.

Украинец проявил хладнокровие и угадал угол, куда бил казахский футболист.

Волошин отразил пенальти в матче за Реал: смотрите видео

Финальный свисток арбитра зафиксировал победу юношей Реала со счетом 4:1. Волошин отыграл полный матч в Юношеской лиге УЕФА, пропустив один мяч.

Что известно о Волошине?