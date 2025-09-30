Во вторник, 30 сентября, в рамках второго тура Юношеской лиги УЕФА состоялся матч между казахским Кайратом и мадридским Реалом. Ворота испанской команды защищал украинец Илья Волошин, сообщает 24 Канал.
Как Волошин отразил пенальти?
На 23-й минуте встречи при счете 2:0 в пользу мадридцев арбитр назначил пенальти в их ворота. К мячу подошел игрок Кайрата Азамат Туякбаев, но его удар с одиннадцатиметровой отметки отразил Илья Волошин.
Украинец проявил хладнокровие и угадал угол, куда бил казахский футболист.
Волошин отразил пенальти в матче за Реал: смотрите видео
Финальный свисток арбитра зафиксировал победу юношей Реала со счетом 4:1. Волошин отыграл полный матч в Юношеской лиге УЕФА, пропустив один мяч.
Что известно о Волошине?
- 18-летний Илья Волошин находится в системе мадридского Реала с начала 2024 года. До этого голкипер играл за испанские Новелда, Дения и Райо Махадаонда.
- В Украине уроженец Новомосковска выступал за юношеские команды Днепр и Интер Днепр. На его счету 28 матчей в Детско-юношеской футбольной лиге.
- По данным Transfermakt контракт Волошина с Реалом действует до 30 июня 2030 года. Кстати, за первую команду королевского клуба уже давно играет другой украинец – Андрей Лунин.
- Недавно один из лидеров "галактикос" Федерико Вальверде посоветовал Лунину искать новую команду.