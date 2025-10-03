Звітний вікенд відкриється матчем між Колосом та Рухом. Команди зіграють у п'ятницю, 3 жовтня, так само як і Епіцентр проти Зорі, повідомляє 24 Канал.
До теми УПЛ-2025/2026 з футболу: розклад, результати матчів і турнірна таблиця
Який розклад матчів 8-го туру УПЛ-2025/2026?
Центральний матч туру відбудеться в неділю у Києві. Чинний чемпіон України Динамо прийматиме амбітний Металіст 1925. У свою чергу Шахтар, який лідирує у турнірній таблиці, гратиме проти ЛНЗ.
- 3 жовтня, 15:30. Колос – Рух
- 3 жовтня, 18:00. Епіцентр – Зоря
- 4 жовтня, 13:00. Олександрія – Карпати
- 4 жовтня, 15:30. Оболонь – Верес
- 4 жовтня, 18:00. Полісся – Полтава
- 5 жовтня, 13:00. Кривбас – Кудрівка
- 5 жовтня, 15:30. Динамо – Металіст 1925
- 5 жовтня, 18:00. Шахтар – ЛНЗ
Читайте також Українські гранди можуть позбавити Ротаня кругленького бонусу від президента Полісся
Таблиця чемпіонату України 2025-2026
|
МІСЦЕ
|
КОМАНДА
|
ІГРИ
|
В
|
Н
|
П
|
ГОЛИ
|
ОЧКИ
|
1.
|
Шахтар
|
7
|
5
|
2
|
0
|
14-4
|
17
|
2.
|
Динамо
|
7
|
4
|
3
|
0
|
21-10
|
15
|
3.
|
Металіст 1925
|
7
|
4
|
2
|
1
|
10-4
|
14
|
4.
|
Колос
|
7
|
4
|
2
|
1
|
8-4
|
14
|
5.
|
Кривбас
|
7
|
4
|
1
|
2
|
13-10
|
13
|
6.
|
Полісся
|
7
|
4
|
0
|
3
|
10-8
|
12
|
7.
|
ЛНЗ
|
7
|
3
|
2
|
2
|
5-6
|
11
|
8.
|
Кудрівка
|
7
|
3
|
1
|
3
|
11-11
|
10
|
9.
|
Оболонь
|
7
|
2
|
3
|
2
|
6-7
|
9
|
10.
|
Карпати
|
7
|
1
|
5
|
1
|
12-12
|
8
|
11.
|
Зоря
|
7
|
2
|
2
|
3
|
9-9
|
8
|
12.
|
Верес
|
7
|
2
|
1
|
4
|
5-8
|
7
|
13.
|
Олександрія
|
7
|
2
|
1
|
4
|
9-13
|
7
|
14.
|
СК Полтава
|
7
|
1
|
1
|
5
|
5-13
|
4
|
15.
|
Епіцентр
|
7
|
1
|
0
|
6
|
7-14
|
3
|
16.
|
Рух
|
7
|
1
|
0
|
6
|
4-16
|
3
Турнірне становище в УПЛ
- Після семи турів лідерство захопив Шахтар, який виграв 5 матчів та двічі розписав нічию. Команда Арди Турана випереджає Динамо на два бали.
- Тільки ці два клуби ще не знали смаку поразки в чемпіонаті. До слова, посеред тижня Шахтар здобув непросту перемогу над Абердіном в Лізі конференцій.
- У свою чергу Динамо ще не вигравало восени в УПЛ чи єврокубках. В чемпіонаті "біло-сині" мають серію із трьох нічиїх поспіль, а в Лізі конференцій кияни розпочали з поразки від Крістал Пелес.
- Після 8-го туру УПЛ піде на паузу через матчі збірних. Напередодні них Сергій Ребров оголосив склад України на матчі відбору ЧС-2026 проти Ісландії та Азербайджану.