Звітний вікенд відкриється матчем між Колосом та Рухом. Команди зіграють у п'ятницю, 3 жовтня, так само як і Епіцентр проти Зорі, повідомляє 24 Канал.

До теми УПЛ-2025/2026 з футболу: розклад, результати матчів і турнірна таблиця

Який розклад матчів 8-го туру УПЛ-2025/2026?

Центральний матч туру відбудеться в неділю у Києві. Чинний чемпіон України Динамо прийматиме амбітний Металіст 1925. У свою чергу Шахтар, який лідирує у турнірній таблиці, гратиме проти ЛНЗ.

3 жовтня, 15:30 . Колос – Рух

. Колос – Рух 3 жовтня, 18:00 . Епіцентр – Зоря

. Епіцентр – Зоря 4 жовтня, 13:00 . Олександрія – Карпати

. Олександрія – Карпати 4 жовтня, 15:30 . Оболонь – Верес

. Оболонь – Верес 4 жовтня, 18:00 . Полісся – Полтава

. Полісся – Полтава 5 жовтня, 13:00 . Кривбас – Кудрівка

. Кривбас – Кудрівка 5 жовтня, 15:30 . Динамо – Металіст 1925

. Динамо – Металіст 1925 5 жовтня, 18:00. Шахтар – ЛНЗ

Читайте також Українські гранди можуть позбавити Ротаня кругленького бонусу від президента Полісся

Таблиця чемпіонату України 2025-2026

МІСЦЕ КОМАНДА ІГРИ В Н П ГОЛИ ОЧКИ 1. Шахтар 7 5 2 0 14-4 17 2. Динамо 7 4 3 0 21-10 15 3. Металіст 1925 7 4 2 1 10-4 14 4. Колос 7 4 2 1 8-4 14 5. Кривбас 7 4 1 2 13-10 13 6. Полісся 7 4 0 3 10-8 12 7. ЛНЗ 7 3 2 2 5-6 11 8. Кудрівка 7 3 1 3 11-11 10 9. Оболонь 7 2 3 2 6-7 9 10. Карпати 7 1 5 1 12-12 8 11. Зоря 7 2 2 3 9-9 8 12. Верес 7 2 1 4 5-8 7 13. Олександрія 7 2 1 4 9-13 7 14. СК Полтава 7 1 1 5 5-13 4 15. Епіцентр 7 1 0 6 7-14 3 16. Рух 7 1 0 6 4-16 3

Турнірне становище в УПЛ