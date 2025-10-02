Збірна України з футболу готується до чергових матчів кваліфікації на чемпіонат світу-2026. Напередодні жовтневого збору Сергій Ребров оголосив заявку команди, повідомляє 24 Канал з посиланням на УАФ.

До теми Україна рекордно низько впала в рейтингу ФІФА за часів Реброва: на якому місці збірна

Кого викликав Ребров?

До неї потрапили 25 гравців, серед яких немає кількох лідерів. Роман Яремчук продовжує відновлюватися від травми, яку він отримав ще у серпні.

Крім того, перед міжнародною паузою пошкодження зазнав Олександр Зінченко в матчі за Ноттінгем Форест. Натомість варто відзначити повернення двох півзахисників до збірної.

До списку тренера потрапили Володимир Бражко та Руслан Маліновський. Обидва востаннє викликались до збірної ще восени 2024 року. Останній має у своєму активі 66 матчів та 7 голів за команду згідно з даними Transfermarkt.

Склад збірної України на жовтневі матчі:

ВОРОТАРІ : Анатолій Трубін (Бенфіка), Дмитро Різник (Шахтар), Георгій Бущан (Полісся).

: Анатолій Трубін (Бенфіка), Дмитро Різник (Шахтар), Георгій Бущан (Полісся). ЗАХИСНИКИ : Ілля Забарний (ПСЖ), Олександр Сваток (Остін), Валерій Бондар, Микола Матвієнко, Юхим Конопля (усі – Шахтар), Олександр Тимчик (Динамо), Віталій Миколенко (Евертон), Богдан Михайліченко (Полісся).

: Ілля Забарний (ПСЖ), Олександр Сваток (Остін), Валерій Бондар, Микола Матвієнко, Юхим Конопля (усі – Шахтар), Олександр Тимчик (Динамо), Віталій Миколенко (Евертон), Богдан Михайліченко (Полісся). ПІВЗАХИСНИКИ : Єгор Ярмолюк (Брентфорд), Іван Калюжний (Металіст 1925 Харків), Микола Шапаренко, Володимир Бражко, Назар Волошин (усі – Динамо), Георгій Судаков (Бенфіка), Артем Бондаренко (Шахтар), Олексій Гуцуляк, Олександр Назаренко (обидва – Полісся), Віктор Циганков (Жирона), Олександр Зубков (Трабзонспор), Руслан Маліновський (Дженоа).

: Єгор Ярмолюк (Брентфорд), Іван Калюжний (Металіст 1925 Харків), Микола Шапаренко, Володимир Бражко, Назар Волошин (усі – Динамо), Георгій Судаков (Бенфіка), Артем Бондаренко (Шахтар), Олексій Гуцуляк, Олександр Назаренко (обидва – Полісся), Віктор Циганков (Жирона), Олександр Зубков (Трабзонспор), Руслан Маліновський (Дженоа). НАПАДНИКИ : Артем Довбик (Рома), Владислав Ванат (Жирона).

: Артем Довбик (Рома), Владислав Ванат (Жирона). РЕЗЕРВ: Руслан Нещерет, Олександр Піхальонок (обидва – Динамо), Олег Очеретько, Дмитро Криськів (обидва – Шахтар), Євген Чеберко (Коламбус Крю), Максим Таловєров (Сток Сіті).

Нагадаємо, що збірна України має провести два матчі у жовтні в рамках відбору на ЧС-2026. Вже 10-го числа підопічні Реброва зіграють на виїзді проти Ісландії, тоді як 13-го "прийматимуть" у Кракові Азербайджан.

Збірна України у відборі на ЧС-2026