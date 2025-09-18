Збірна України невдало стартувала у відборі на чемпіонат світу-2026. Команда Сергія Реброва поступилась Франції (0:2) та не змогла переграти Азербайджан (1:1), повідомляє 24 Канал.

Де Україна в рейтингу ФІФА?

Це негативно відобразилось на рейтингу ФІФА для національних збірних. Минулого місяця наша команда була на 26 місці, але після вересневих ігор втратила дві позиції.

Наразі Україна посідає 28 місце, пропустивши вперед Канаду та Туреччину. Цікаво, що це найнижча позиція "синьо-жовтих" за часів керівництва Сергія Реброва.



Місце збірної України в рейтингу ФІФА / Фото скріншот з сайту ФІФА

За останні роки нижче Україна опускалась лише у квітні 2023 року, коли замикала топ-30. Тоді ще виконуючим обов'язки тренера збірної був Руслан Ротань.

Рейтинг ФІФА за вересень 2025 року:

Іспанія – 1875,37 Франція – 1870,92 Аргентина – 1870,32 Англія – 1820,44 Португалія – 1779,55 Бразилія – 1761,60 Нідерланди – 1754,17 Бельгія – 1739,54 Хорватія – 1714,20 Італія – 1710,06

Серед іншого варто виділити зміну лідера рейтингу. На перше місце вийшла збірна Іспанії, яка потіснила звідти чемпіонів світу аргентинців. Ба більше, Мессі та компанію обійшла також Франція.

Тому наразі "альбіселесте" треті. Серед іншого також можна відзначити підйом Португалії у топ-п'ятірку та падіння збірної Німеччини. Після програшу словакам Бундестім випав із десятки найкращих збірних світу.

