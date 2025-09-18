Збірна України невдало стартувала у відборі на чемпіонат світу-2026. Команда Сергія Реброва поступилась Франції (0:2) та не змогла переграти Азербайджан (1:1), повідомляє 24 Канал.
До теми Хто може замінити Реброва: легенда Динамо назвав двох тренерів для збірної України
Де Україна в рейтингу ФІФА?
Це негативно відобразилось на рейтингу ФІФА для національних збірних. Минулого місяця наша команда була на 26 місці, але після вересневих ігор втратила дві позиції.
Наразі Україна посідає 28 місце, пропустивши вперед Канаду та Туреччину. Цікаво, що це найнижча позиція "синьо-жовтих" за часів керівництва Сергія Реброва.
Місце збірної України в рейтингу ФІФА / Фото скріншот з сайту ФІФА
За останні роки нижче Україна опускалась лише у квітні 2023 року, коли замикала топ-30. Тоді ще виконуючим обов'язки тренера збірної був Руслан Ротань.
Рейтинг ФІФА за вересень 2025 року:
- Іспанія – 1875,37
- Франція – 1870,92
- Аргентина – 1870,32
- Англія – 1820,44
- Португалія – 1779,55
- Бразилія – 1761,60
- Нідерланди – 1754,17
- Бельгія – 1739,54
- Хорватія – 1714,20
- Італія – 1710,06
Серед іншого варто виділити зміну лідера рейтингу. На перше місце вийшла збірна Іспанії, яка потіснила звідти чемпіонів світу аргентинців. Ба більше, Мессі та компанію обійшла також Франція.
Тому наразі "альбіселесте" треті. Серед іншого також можна відзначити підйом Португалії у топ-п'ятірку та падіння збірної Німеччини. Після програшу словакам Бундестім випав із десятки найкращих збірних світу.
Україна у відборі на ЧС-2026
- Збірна України посідає третє місце у групі кваліфікації ЧС-2026, набравши один бал.
- Лідером квартету є Франція із шістьма очками, тоді як у Ісландії – 3 бали.
- Після нічиєї з Азербайджаном фанати активно почали вимагати відставки Сергія Реброва.
- Наставнику "синьо-жовтих" навіть довелось закрити коментарі у себе в інстаграм.
- Наступні ігри у кваліфікації чемпіонату світу Україна проведе проти Ісландії (10 жовтня) та Азербайджану (13 жовтня).
- На ЧС-2026 потрапить лише переможець квартету, тоді як друге місце отримає додатковий шанс на путівку через стикові матчі.