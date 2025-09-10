Збірна України продовжує розчаровувати фанатів своїми результатами. Після поразки від Франції у першому турі відбору на ЧС-2026 команда Реброва не змогла обіграти Азербайджан (1:1), повідомляє 24 Канал з посиланням на Український футбол.

"Синьо-жовті" розписали нічию в Баку, через що вболівальники з новою силою почали вимагати відставки Сергія Реброва. Поки що ж УАФ не спішить прощатися із головним тренером.

Втім серед футбольних експертів вже обговорюють можливі кандидатури на заміну Реброву. Свою думку висловив і легендарний ексгравець Динамо Олександр Хацкевич.

Потенційний тренер – це Юрій Миколайович Вернидуб. Його енергія та харизма потрібні цій збірній. Взагалі національна команда – це такий антураж, де потрібно демонструвати більше емоцій. Футболісти захищають честь своєї країни. Тут тренер має демонструвати не стільки тактичну гнучкість, скільки бути хорошим мотиватором та вміти побудувати класну атмосферу в колективі. Також Юра Максимов, в його командах завжди дуже хороша атмосфера та дисципліна. На короткому проміжку часу він дає результат,

– заяви Хацкевич.

При цьому Олександр Миколайович вважає недоречним зараз змінювати головного тренера. На думку Хацкевича, про відставку Реброва треба було думати раніше.

На мою думку, зараз вже запізно ухвалювати таке радикальне рішення та звільняти Реброва. Це потрібно було робити або раніше, коли вболівальники так само не були задоволені грою та результатом, або чекати вже матчі з Ісландією і по них робити висновки. Тому саме зараз я не бачу сенсу змінювати Реброва,

– вважає білорус.

Нагадаємо, що Вернидуб та Максимов зараз не мають роботи. Обидва залишили Кривбас та Ворсклу після минулого сезону. У свою чергу Хацкевич нещодавно став віцепрезидентом Полісся.

