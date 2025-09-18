Сборная Украины неудачно стартовала в отборе на чемпионат мира-2026. Команда Сергея Реброва уступила Франции (0:2) и не смогла переиграть Азербайджан (1:1), сообщает 24 Канал.
Где Украина в рейтинге ФИФА?
Это негативно отразилось на рейтинге ФИФА для национальных сборных. В прошлом месяце наша команда была на 26 месте, но после сентябрьских игр потеряла две позиции.
Сейчас Украина занимает 28 место, пропустив вперед Канаду и Турцию. Интересно, что это самая низкая позиция "сине-желтых" во времена руководства Сергея Реброва.
Место сборной Украины в рейтинге ФИФА / Фото скриншот с сайта ФИФА
За последние годы ниже Украина опускалась только в апреле 2023 года, когда замыкала топ-30. Тогда еще исполняющим обязанности тренера сборной был Руслан Ротань.
Рейтинг ФИФА за сентябрь 2025 года:
- Испания – 1875,37
- Франция – 1870,92
- Аргентина – 1870,32
- Англия – 1820,44
- Португалия – 1779,55
- Бразилия – 1761,60
- Нидерланды – 1754,17
- Бельгия – 1739,54
- Хорватия – 1714,20
- Италия – 1710,06
Среди прочего стоит выделить смену лидера рейтинга. На первое место вышла сборная Испании, которая потеснила оттуда чемпионов мира аргентинцев. Более того, Месси и компанию обошла также Франция.
Поэтому сейчас "альбиселесте" третьи. Среди прочего также можно отметить подъем Португалии в топ-пятерку и падение сборной Германии. После проигрыша словакам Бундестим выпал из десятки лучших сборных мира.
Украина в отборе на ЧМ-2026
- Сборная Украины занимает третье место в группе квалификации ЧМ-2026, набрав один балл.
- Лидером квартета является Франция с шестью очками, тогда как у Исландии – 3 балла.
- После ничьей с Азербайджаном фанаты активно начали требовать отставки Сергея Реброва.
- Наставнику "сине-желтых" даже пришлось закрыть комментарии у себя в инстаграм.
- Следующие игры в квалификации чемпионата мира Украина проведет против Исландии (10 октября) и Азербайджана (13 октября).
- На ЧМ-2026 попадет только победитель квартета, тогда как второе место получит дополнительный шанс на путевку через стыковые матчи.