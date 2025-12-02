26-летний левый защитник может сменить клубную прописку. Правда, речь не идет о другом чемпионате, передает 24 Канал со ссылкой на журналиста Алана Никсона.

К теме Клуб, который дал толчок Забарному в ПСЖ, устроил охоту на звезду сборной Украины

Куда может перейти Миколенко?

По его информации, Виталий Миколенко может стать частью трансфера защитника Фулхэма Энтони Робинсона. Главный тренер Эвертон Дэвид Мойес заинтересован в возвращении левого защитника Фулхэма, который начинал свой путь как раз в структуре "ирисок". Однако не смог закрепиться в главной команде и еще в 2019-м перебрался в Уиган.

Эвертон предложит другому английскому клубу обмен. Ливерпульский коллектив готов заплатить за трансфер Робинсона 25 миллионов фунтов стерлингов и в придачу добавить Миколенко. Ведь Уиган оценивает своего флангового защитника аж в 40 миллионов фунтов стерлингов.

Интересно. На портале Transfermarkt стоимость Робинсона оценивается в 35 миллионов евро. Зато Миколенко стоит 25 миллионов.

Ранее сообщалось, что Эвертон охотится за защитником итальянского Милана Первисом Эступиньяном, который стоит 22 миллиона евро. Из-за такого интереса "ириски" вроде бы отказались от идеи продлить контракт с Миколенко.

Хочет ли Миколенко покинуть Эвертон?

В интервью Виктору Вацку футболист сборной Украины рассказывал, что хочет продолжить свои выступления за ливерпульский клуб. Миколенко признался, что переговоров относительно вероятного продления контракта с руководством "ирисок" у него еще не было. Отметим, что соглашение Виталия с английским клубом рассчитано до конца текущего сезона 2025 – 2026.

"Мне нравится выступать за этот клуб – я получаю удовольствие от каждого матча, и для меня это самое важное. Летом были предложения от других клубов, но они не воспринимались серьезно. Все стороны довольны сотрудничеством, поэтому я продолжаю играть за Эвертон", – рассказывал Миколенко.

Впоследствии стало известно, что за Миколенко пристально следит другой английский клуб Борнмут, который летом продал украинца Илью Забарного в парижский ПСЖ.

Что известно о карьере Миколенко в Эвертоне?