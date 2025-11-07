На фоне этой непонятности издание Sportsboom сообщило об интересе к Виталию Миколенко со стороны одного из клубов Английской Премьер-лиги. Речь идет о Борнмуте, передает 24 Канал.

Кто интересуется Миколенко?

Бывший клуб другого украинского защитника Ильи Забарного видит в Миколенко идеальное усиление для линии защиты. Летом "вишни" потеряли Милоша Керкеза, который перебрался в Ливерпуль. В Борнмуте уверены, что украинец сможет достойно заменить новичка "мерсисайдцев".

Однако осуществить этот трансфер Миколенко Борнмуту, который хочет сделать предложение украинцу после открытия трансферного окна, будет крайне сложно. Ведь Эвертон не планирует прощаться с Виталием. "Ириски" хотят предложить новый контракт украинскому защитнику.

Сам Миколенко в интервью Виктору Вацку рассказывал, что готов дальше выступать за ливерпульский клуб.

"Мы еще не обсуждали с руководством продление контракта, но планируем сделать это в ближайшее время. Мне нравится выступать за этот клуб – я получаю удовольствие от каждого матча, и для меня это самое важное. Летом были предложения от других клубов, но они не воспринимались серьезно. Все стороны довольны сотрудничеством, поэтому я продолжаю играть за Эвертон", – рассказывал Миколенко.

Отметим, что Эвертон в текущем сезоне АПЛ-2025/2026 идет на 14-м месте после 10-ти туров, набрав 12 баллов. В субботу, 8 ноября, "ириски" сыграют дома против Фулхэма в рамках 11-го тура английского первенства. Начало встречи – в 17:00 (по Киеву).

Что известно о выступлениях Миколенко в Эвертоне?

Миколенко выступает за английский клуб с 2022 года.

С тех пор провел в футболке "ирисок" 131 матч, в которых отметился 4 голами и 3 результативными передачами. Виталию осталось провести лишь одну игру, чтобы сравняться по количеству сыгранных матчей за Динамо (132).

В текущем сезоне-2025/2026 украинский защитник принял участие в 9-ти играх. Сейчас результативными действиями не отмечался.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость украинца в 25 миллионов евро.

Напомним, что Миколенко попал в заявку Сергея Реброва на матчи отбора к ЧМ-2026, которые Украина сыграет в ноябре.