17 сентября 2025 года Георгий Судаков во второй раз стал отцом. Михаил Мудрик отреагировал на пополнение в семье его близкого друга, пишет 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал Трендец.

На что отреагировал Мудрик в жизни Судакова?

Футболист лиссабонской Бенфики рассказал, как Мудрик отреагировал на рождение его второго ребенка.

Я не могу поверить, что у тебя уже двое детей,

– ответил Михаил.

Напомним, что у Георгия и Елизаветы родилась вторая дочь, которую назвали Златой. Теперь у старшей Миланы есть младшая сестренка. Судаков уже успел посвятить свои результативные действия за португальских "орлов" маленькой дочери.

