17 сентября 2025 года Георгий Судаков во второй раз стал отцом. Михаил Мудрик отреагировал на пополнение в семье его близкого друга, пишет 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал Трендец.
Интересно Не Усик и не Кличко: кто возглавил рейтинг самых популярных украинских спортсменов
На что отреагировал Мудрик в жизни Судакова?
Футболист лиссабонской Бенфики рассказал, как Мудрик отреагировал на рождение его второго ребенка.
Я не могу поверить, что у тебя уже двое детей,
– ответил Михаил.
Напомним, что у Георгия и Елизаветы родилась вторая дочь, которую назвали Златой. Теперь у старшей Миланы есть младшая сестренка. Судаков уже успел посвятить свои результативные действия за португальских "орлов" маленькой дочери.
Что известно о Мудрике после скандала с допингом?
С декабря прошлого года Михаил отстранен от футбола из-за допинга. С тех пор продолжается расследование этого дела. Все это время украинский футболист вообще не является активным в социальных сетях.
Мудрик использует время с пользой. Он приезжал на бой Александра Усика и покоряет мир киберспорта.
По информации издания Чемпион, Мудрик активно играет в Counter-Strike 2. За менее чем год Михаил поднял свой рейтинг с 1250 ELO (6 уровень) до 2250 ELO. Это очень высокий результат для геймеров.
Михаил продолжает быть глубоко погруженным в религию человеком. Футболист Чеслси подписался на российский религиозный аккаунт Bible.online в инстаграме.