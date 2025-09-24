На 86-й минуте Георгий Судаков вывел Бенфику вперед 1:0. Украинский полузащитник по-особенному отпраздновал свой второй гол в футболке лиссабонского клуба, сообщает 24 Канал.
Кому Судаков посвятил свой гол в ворота Риу Аве?
В своем профиле в инстаграме футболист выложил фотографию с празднования взятия ворот соперника. Судаков раскрыл, кому посвятил свой мяч.
Особенный гол для моей доченьки, мы тебя любим Злата,
– подписал фото Георгий.
Такой подписью Георгий подтвердил информацию о пополнении в семье. Издание A Bola цитировало слова Судакова после предыдущего матча Бенфики. В этом комментарии украинец рассказал, что за три дня до поединка у него родилась вторая дочь.
Я очень счастлив. Первый гол, первая победа, но все это удовольствие я хочу разделить со своими партнерами. Три дня назад родилась моя дочь – это дни, полные любви,
– говорил Георгий.
Напомним, что дебютный гол Судакова за Бенфику он тоже посвятил новорожденной дочери.
Теперь футболист раскрыл имя второго ребенка.
Что известно о трансфере Судакова в Бенфику?
- В конце августа 2025-го Судаков стал игроком Бенфики. Георгий отправился в аренду с обязательным правом выкупа за 20 миллионов евро.
- Украинец стал новой 10-й лиссабонского клуба.
- С момента перехода Судаков уже провел за "орлов" 4 матча, в которых отметился 2 голами и ассистом.